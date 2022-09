Eliana Guercio recordó cuando Rihanna piropeó a Chiquito Romero y reveló las internas de las mujeres de los jugadores de la Selección

Eliana Guercio relató el momento cuando Rihanna piropeó a Sergio Romero (Video: "Intrusos", América)

Desde que Sergio Chiquito Romero firmó días atrás su contrato con Boca, su esposa Eliana Guercio se instaló definitivamente en Buenos Aires con su familia. Y lejos de quedarse quieta, ya se incorporó como nueva panelista a El Club del Moro, el ciclo radial que conduce Santiago Del Moro en FM La 100 y del que ella se había confesado fanática. En este contexto, la exvedette también volvió al ruedo con las entrevistas televisivas, que hacía mucho tiempo no brindaba.

Por caso, este miércoles estuvo en un móvil con Intrusos, donde se animó a hablar de todo. Fue allí donde no pudo esquivar una de las consultas más picantes: su reacción cuando en 2014 Rihanna piropeó a su marido a través de las redes sociales. “Romero está a punto”, había twitteado la artista.

“La tenía fácil yo...”, comenzó ironizando Eliana. Y se explayó: “Me hice la canchera y no sabés cómo sufrí...Yo sonreía y por dentro era ´ay, Dios mío, no lo permitas´. EL día de la final (del Mundial 2014) llega Rihana a Brasil, me llamaba todo el mundo para avisarme y pensé que me estaban jodiendo. No dormí, te podés imaginar, la noche más larga de mi vida. Y no lo quería llamar a él para saber qué estaba haciendo porque tenía que jugar al día siguiente. Pero chequeaba su estado de Whatsapp, la última hora de conexión...”.

Rihanna había twitteado: "Romero está a punto" en 2014 (Foto: DIGGZY/SHUTTERSTOCK)

“No creo que Rihanna se haya preocupado mucho por saber si yo existía o no. A mí ella me encantaba, le decía ´qué lomo que tiene´ y se la mostré tanto que me terminó diciendo ´sí, la verdad que es linda´. Cuando me empiezan a contar que ella puso eso, empecé a pensar: ´¿Por qué se la mostré tanto? Si el escucha cumbia, que siga escuchando cumbia´”, continuó divertida. Y cerró: “Es una yegua”, cerró filosa sobre la cantante. De todas formas, Eliana reconoció: “Ahora estoy más tranquila, pero me ha aguantado este hombre. Yo era muy celosa, Holanda fue duro, yo quería matar gente, pero siempre me contuve”.

Eliana Guercio y Sergio Romero llevan muchos años en pareja tienen tres hijos en común

En otro tramo de la entrevista, Guercio también habló sobre las internas de las mujeres en la selección argentina y, en particular, sobre su tenso vínculo con Evangelina Anderson. “Nunca fui amiga de ella, no sé de dónde lo sacó ella, no teníamos ni nuestros teléfonos. No recuerdo haber hablado. No sé cuál es el eje del problema, ella se encargó de contarlo, yo no tengo ningún problema con nadie”. Y aclaró: “No era contemporánea con ella, con Wanda tampoco tenía relación, pero es lo más”.

“Yo estaba en un grupo de mujeres de la Selección, pero si ella tenía uno aparte no lo sé. Pero yo estaba porque lo necesitaba para saber cuándo nos subíamos al micro, al avión o hacíamos una excursión. Estaba mucho con Jorgelina Di María, Yanina Screpante, Ceci Biglia... imaginate que no podés estar con todas”, detalló. Y reveló: “Antonela (Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi) es divina, nunca me peleé con ella, es muy humilde para ser la mujer de un jugador así”.

Por último, se deshizo en elogios con su marido: “Es un orgullo enorme, me ha hecho conocer sensaciones y sentimientos nuevos que son inigualables. Si bien mi familia siempre fue muy futbolera, es distinto cuando además la persona que amás está ahí porque querés que le vaya bien”.

