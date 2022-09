Televisión, shows y series: Lali Espósito proyecta su carrera internacional

Lali Espósito, un artista argentina que traspasa fronteras

Lali Espósito no para. A pocos días de llenar un Movistar Arena y terminar La Voz Argentina, la cantante ya tiene definidos varios proyectos laborales. Una vez que el lunes 12 de septiembre se defina la gran final del reality - solo quedan dos participantes de su team, Ángela Navarro y Tomás Sagués-, se embarcará rumbo a España, donde hacia fines de mes tiene previstos shows en Madrid, Málaga y Barcelona. Días más tarde, hará lo propio en Israel, donde también tiene miles de fanáticos que la siguen desde que actuaba en las distintas tiras producidas por Cris Morena. Al parecer, también se avecina su quinto disco.

Como si todo eso fuera poco, la ex Casi Ángeles anunció que será parte de El Hormiguero, uno de los programas de televisión más exitosos del país ibérico, que conduce Pablo Motos. Allí oficiará como “coach de la vida”, un rol desde el que aconsejará al público desde su divertido punto de vista. Además, su sección creará debates sobre algunos temas que la gente no se atreve a hablar. “Me invitaron para ir a cada tanto a charlar. Si yo para hablar no tengo problema, le dije a Pablo ´te voy´. Así que voy a ser colaboradora, voy a ir a divertirme y a aportar”, dijo recientemente en una entrevista con LAM (América).

Lali Esposito brilló en el Movistar Arena el pasado 28 de agosto

Por otra parte, tampoco descuida su costado actoral. Es que se espera para noviembre la llegada de la tercera temporada de Sky Rojo, la serie española de Netflix que fue todo un suceso y que protagonizó junto a Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez, Asier Etxeandia, Enric Auquer y Yany Prado. En tanto, también está pronto a estrenarse El fin del amor, una ficción que se podrá ver a través de Amazon Prime Video y que está basada en el best-seller homónimo de Tamara Tenenbaum, que también será su productora. Allí se pondrá en la piel de Tamara, una atrevida filósofa de la cultura pop que se revelará contra su educación judía ortodoxa y la idea del amor tradicional. Verónica Llinás, Vera Spinetta y Mariana Genesio Peña son quienes completan el elenco.

Lali Espósito interpreta a Wendy en Sky Rojo, que está próxima a estrenar su tercera temporada

En el plano sentimental, su vida es un misterio. Su última relación conocida había sido con el productor Santiago Mocorrea, pero de allí en más ella decidió resguardar su privacidad y mantenerla alejada de los medios. Se la vinculó con varias figuras del ambiente y, por caso, en los últimos días trascendieron versiones de que tenía una incipiente relación con Wos, algo que ella se encargó de desmentir.

Lali Esposito hablo de los rumores de romance con Wos (Video: LAM, América)

“¿Viste que los portales que están diciendo: ‘¿Qué pasa entre Lali y Wos?’”, le consultó el enviado del ciclo de Ángel de Brito. “Sí, algo vi, obvio, no te finjo demencia. Nos reímos con Valentín: ‘¿Viste todo lo que dijeron? Jajaja’”, respondió ella. “Te fue a ver... ¿por qué no hubo Chape Tour?”, insistió el notero, pero ella la tiró afuera. “Él y otros amigos artistas estaban en unos palcos en la loma del cu..., ahí en el estadio. Ellos fueron a ver el show, son colegas”, dijo fiel a su estilo desacartonado.

“Somos colegas, nos dedicamos a la música”, intentó redondear Espósito, sin decir demasiado. “No se están conociendo, digamos...”, le acotó el cronista. “Ya nos conocemos, ya nos conocemos. Por eso vino a mi show. Si no, no los invitaría. Invito a amigos que conozco, que quiero”, dijo Lali. “¿No están saliendo, entonces?”, quiso saber el notero. “No, no, no”, respondió la cantante con una sonrisa y mordiéndose los labios.

SEGUIR LEYENDO: