Tras casi 10 años de espera, incertidumbre entre los fanáticos de Justin Bieber por sus shows en Argentina

Justin Bieber podría suspender su show en Argentina

Por estos días la emoción de los fanáticos de Justin Bieber está a flor de piel: la posibilidad de reencontrarse con su artista favorito después de casi una década, genera una gran expectativa. Sin embargo, en las últimas horas trascendió la versión de que el cantante de 28 años no estaría en condiciones de presentarse en los conciertos pactados para el 10 y 11 de septiembre en el Único de La Plata. Su última presentación en la Argentina había sido en noviembre de 2013, y crece la preocupación de sus admiradores, mientras que algunos no pierden la esperanza de volver a verlo y siguen firmes en las carpas que montaron en las puerta hace casi más de un mes.

A fines de febrero había llegado la confirmación de la convocatoria al esperado concierto en el Estadio Único de la ciudad de La Plata Diego Armando Maradona, y días más tarde lanzaron una segunda fecha. Los anuncios fueron dados en el marco de la gira Justice, donde se programaron un total de 75 shows, con inicio en Italia en el Festival de Verano de Lucca y otros cinco conciertos en Europa antes de visitar Sudamérica, Oriente Medio y Asia, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, en junio último el artista realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde reveló que necesitaba hacer reposo tras descubrir que padece el síndrome de Ramsay Hunt, y sufría de una parálisis facial.

Justin Bieber se presentó el domingo en Rock in Rio, pero crece la incertidumbre sobre sus shows en la Argentina

Tras suspender algunas presentaciones, luego retomó el tour, y este domingo 4 de septiembre causó furor en la jornada más pop de Rock In Rio, donde interpretó un compilado de sus hits a lo largo de 15 minutos sobre el escenario. El miércoles 7 cantaría en Santiago de Chile, donde sus fans también lo están esperando, pero en las últimas horas cobró fuerza el rumor de una cancelación, y el motivo recaería en problemas de salud.

El mal recuerdo de lo sucedido en 2013, cuando se retiró del Estadio Monumental después de haber cantado algunas canciones, y algunos episodios polémicos de ese entonces con el público argentino, reflejan un antecedente que enciende aún más las alarmas. Además el Bieber pasó por una racha de delicados momentos en 2022: primero suspendió shows en febrero tras dar positivo en coronavirus, en marzo sufrió un gran susto cuando su esposa, Hailey Baldwin tuvo un coágulo de sangre en el cerebro que la llevó a visitar de urgencia el hospital, y en junio reveló el padecimiento físico que le impedía subirse al escenario.

En junio el cantante había revelado que sufría problemas de salud

En aquel entonces, había explicado en un video: “Quería darles una actualización de lo que está sucediendo. Obviamente, por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, es por este virus que ataca el nervio en mi oreja y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve”. Y reveló: “Así que para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, sólo estoy, obviamente, físicamente no capaz de hacerlos. Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme”.

Aunque regresó luego de recuperarse y sentirse mejor de salud, la incertidumbre sobrevuela y habrá que esperar el anuncio del artista en sus redes oficiales para conocer qué sucederá con las fechas anunciadas en nuestro país.

