Qué es el síndrome de Ramsay Hunt, el padecimiento de Justin Bieber

El cantante estadounidense dio a conocer que sufre del síndrome de Ramsay Hunt, producido por el mismo virus de la varicela.

Este 10 de junio, Justin Bieber anunció en su cuenta de Instagram que necesita tomar reposo porque tiene el síndorme de Ramsay Hunt, así que tuvo que suspender todos sus conciertos cercanos del Justin Bieber World Tour 2022.

Este padecimiento es provocado por el virus de la varicela-zóster, la enfermedad que se caracteriza por erupciones internas y externas; cualquier persona que haya tenido esta afectación en algún momento de su vida puede desarrollar el síndrome de Ramsay Hunt.

Es importante recordar que el virus de la varicela nunca se va del cuerpo en forma absoluta, solamente desaparece la enfermedad, es decir los síntomas visibles. Es por esto que el síndrome que tiene el intérprete de Baby puede manifestarse años después.

Bieber informó que estará fuera de los escenarios de forma indeterminada (Foto: WIkipedia / Instagram @justinbieber)

El primer síntoma que presentan las personas con este síndrome es una erupción cutánea en alguno de los oídos, el cual viene acompañado de la parálisis facial temporal en el mismo lado de esa oreja.

Después se pueden detectar dificultades para cerrar los ojos, tener desviaciones en los bordes de los párpados, el movimiento de los músculos del rostro puede ser disparejo o con debilidad y la mandíbula puede lucir desenfocada, además de pérdida de audición temporal.

Otras manifestaciones menos comunes de esta enfermedad son:

Así se inflaman los nervios del rostro, partiendo desde el oído (Foto: Mayo Foundation for Medical Education and Research)

-Zumbido en los oídos (tinnitus)

-Vértigo

-Cambios en la percepción del gusto o pérdida total del mismo

-Dolor intenso de oído

-Resequedad

Para tranquilidad de los fans de Justin Bieber y de las personas que también tienen estos síntomas, el síndrome de Ramsay Hunt tiene cura, el tratamiento oportuno y adecuado con antivirales puede durar de cinco días a una semana.

Específicamente, el antiviral que se debe suministrar se llama aciclovir. De igual forma, cuando la enfermedad presenta complicaciones, un o una especialista puede recetar esteroides suministrados por vía intramuscular.

La erupción cutánea y la parálisis facial son los síntomas más fácilmente detectables (Foto: Mayo Foundation for Medical Education and Research)

Es prioritario que al detectar alguno de los síntomas, se busque la atención médica, ya que evitará secuelas o daños causados por el virus.

Qué dijo Justin Bieber sobre el síndrome de Ramsay Hunt

“Quería darles una actualización de lo que está sucediendo. Obviamente, por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, es por este virus que ataca el nervio en mi oreja y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve”

Es por ello que pidió a sus fans comprender su situación, pues es por ello que tuvo que hace dos días tuvo que suspender todos sus conciertos.

“Así que para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, sólo estoy, obviamente, físicamente no capaz de hacerlos. Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme”, dijo en el video.

Justin describió los síntomas que tiene (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Comentó que este tiempo en el que estará fuera de los escenarios y las cámaras, lo usará para descansar y relajarse. Aunado a ello, compartió que ya está realizando ejercicios para que los nervios de su cara puedan volver a trabajar con normalidad.

Pese a que el canadiense aseguró que se encuentra positivo ante esta adversidad, expuso que no sabe por cuánto tiempo tendrá que alejarse del espectáculo a causa de este síndrome.

Para finalizar su video, agradeció la comprensión de sus fans y reiteró su cariño diciendo: “Los amo, chicos”.

El pasado 8 de junio, a través de su cuenta de Instagram, Justin Bieber anunció que no podría presentarse en sus próximos conciertos de su gira Justice, pues su médico le había ordenado descansar.

SEGUIR LEYENDO: