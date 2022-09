Mau y Ricky hicieron delirar al Luna Park: hits, mucha carisma y un mensaje sobre la salud mental

Mau y Ricky dan inicio a su ‘Desgenerados Tour’ en el Luna Park (Foto: Cecilia Frenkel)

Las luces se encienden, los aplausos inundan la noche y el grito de los fans se hace escuchar. Cientos de flashes apuntan al escenario, todos quieren guardar este momento para siempre: el instante en el que Mau y Ricky dan inicio a su ‘Desgenerados Tour’ en el Luna Park.

Con sus clásicos lentes negros, el mayor de los Montaner encara al público con su guitarra. Mientras, su hermano lo acompaña en la batería. Uno completamente de rojo, el otro de azul, respetaban los colores incluso hasta en los micrófonos que usaban, tan distintos pero complementarios. Así, la dupla comenzó la noche con ‘Papás’.

Chicos, adolescentes, adultos, no importa la edad, todos se movían al ritmo de ellos dos. La energía subía cada vez más de la mano de grandes hits como ‘Prende la Cámara RMX’ (canción junto a FMK y Tiago PZK), ‘La Grosera’, ‘Ya No Tiene Novio’ (junto a Sebastián Yatra).

Mau y Ricky brillaron en el cierre demostrando no solo su habilidad musical, sino también su carisma (Foto: Cecilia Frenkel)

“Ay Díos mío, bienvenidos a la primera noche en Buenos Aires de Desgenerados Tour. Dirán, por qué ese nombre, escribieron mal degenerados, no. Este show, como nuestro álbum y nuestra música, es para la gente que le gusta perrear hasta abajo, la gente que le gusta cantar a moco tendido, a llorar las canciones, la gente que le gusta rockear. ¿Si o no?”, decía Ricky frente al público en el primero de los Luna Park, el cual fue ‘sold out’, que harán en este mes —el próximo será el 14 de septiembre—. Ante la enérgica respuesta de la gente, el dúo siguió con ‘Mi Mala’, ‘Recuerdo’ (canción junto a Tini), ‘Sin Querer Queriendo’ (Lali, ft Mau y Ricky).

Algo se enciende en ellos cuando pisan este estadio. El ambiente, la escena, los recuerdos, todo se mezcla en sus mentes y crea un sentimiento inigualable. Un amor que empezó cuando acompañaban a su padre, Ricardo Montaner, en muchos de sus shows y que se consolidó luego de su primer Luna Park. “Lo que amo es que ahí uno se siente arropado completamente por la cantidad de gente. Uno pensaría que diría: ‘No, quiero en el más grande’. Está súper chévere, pero hago esto para sentirme uno con la gente”, le revelaba Mau a Infobae semanas atrás.

Y tal como habían anunciado, si la primera parte era para perrear hasta abajo, seguía el momento emotivo de la noche. Por eso, ese momento del show abrió con ‘Llorar y Llorar’ (canción junto a Carín León) y siguió con ‘Manos Frías’, ‘Perdóname’ .

Mau y Ricky encaran la última parte del año, luego de un 2022 maratónico, en el que ya llevan dos Luna Park, cuatro Gran Rex, un Movistar Arena y aún queda una fecha en el emblemático estadio porteño (Foto: Cecilia Frenkel)

Invitado sorpresa

El momento emotivo de la noche dio paso a la sorpresa, y único invitado del show: Jonathan Percy Starker Saxe, más conocido como JP Saxe. Cantante y compositor canadiense que en 2019 ganó reconocimiento con su canción `If the World Was Ending’, en colaboración con Julia Michaels.

“Como este es el show de nuestros sueños, queremos seguir cumpliendo sueños dentro del show de nuestros sueños, entonces decidimos hacer algo que no hemos hecho antes, invitar a uno de nuestros amigos más cercanos. Pero aparte de ser nuestro amigo, es probablemente nuestro cantautor favorito de la historia. Aparte de mi padre, que por cierto vino esta noche, JP es de las personas que más admiro en el mundo”, sostuvo Ricky.

El mensaje de Mau y Ricky sobre la salud mental

Así, luego de ‘Dolería’, la dupla aprovechó para dar un mensaje sobre la salud mental. El primero en tomar el micrófono fue Ricky: “Muchas veces pasamos por la vida pensando que somos los únicos que la pasan mal, los únicos a los que le pasan cosas y nadie nos entiende. Ustedes son parte de la familia Mau y Ricky, parte de la familia Montaner. Y esta noche es un recordatorio para ustedes y para nosotros de que no estamos solos, esto es una invitación para que estén abiertos a escuchar al que está al lado. Y abrirte a pedir ayuda también”.

Mau se lució con un juego de batería del que hizo partícipe al público, mientras Ricky bajaba al campo a saludar a muchos de sus fans (Foto: Cecilia Frenkel)

“Siento que se está abriendo mucho más, pero el tema de las ansiedades, de la depresión es algo que casi no se habla. No tienen idea lo que los aplausos y mensajes que nos mandan ayudan a que las ansiedades mías y de mi hermano bajen. No queremos pasar esta noche sin agradecerles a ustedes y a Dios. Esas ansiedades ustedes las apagan para nosotros, créanme que nos permite salir adelante”, expresó Mau –-quien será padre por primera vez luego del segundo Luna Park— antes de interpretar ‘Amén’ (canción en la que participan Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo y Evaluna).

Con cambio de vestuario de por medio, uno de blanco y el otro de negro, Mau y Ricky brillaron en el cierre demostrando no solo su habilidad musical, sino también su carisma. Luego de interpretar ‘La Boca’, Mau se lució con un juego de batería del que hizo partícipe al público, mientras Ricky bajaba al campo a saludar a muchos de sus fans. Desde ahí, el mayor de los Montaner comenzó con ‘Borrachos’, hasta terminarla en el escenario. Así siguieron un conjunto de hits que los hermanos compusieron para otros artistas, ‘Vente Pa’Ca’, Ricky Martín; ‘Sin Pijama’, Becky G y Natti Natasha.

De cara al cierre del show volvieron a jugar y dividir al público en bandos con una de sus clásicas y divertidas peleas de hermanos. Para terminar bailando junto a muchos de sus fans en el escenario mientras sonaba ‘Desconocidos’ (canción junto a Camilo y Manuel Turizo).

Ahora, Mau y Ricky encaran la última parte del año, luego de un 2022 maratónico, en el que ya llevan dos Luna Park, cuatro Gran Rex, un Movistar Arena y aún queda una fecha en el emblemático estadio porteño.

