Cinthia Fernández fulminó a Matías Defederico por su rol de padre durante la internación de su hija: “Jamás va a sumar”

Cinthia Fernández y Matías Defederico, nuevamente enfrentados

Cinthia Fernández ya está en Buenos Aires, después de pasar un gran susto y mucha preocupación durante sus vacaciones en Punta Cana. La panelista había sorprendido a sus tres hijas con un viaje soñado a República Dominicana, pero durante el viaje en avión Francesca empezó a sentirse descompuesta del estómago. Después de haber estado internada durante algunas horas, y de una situación polémica con las enfermeras del sanatorio, regresó al hotel y tras una recaída llegó la feliz noticia de su recuperación.

En un ida y vuelta con sus seguideros de Instagram, la bailarina reconoció que aunque los últimos días trató de “disfrutar” y relajarse, no pudo volver a la armonía hasta que pisó suelo argentino. Una de las primeras preguntas giró en torno a cómo se encuentra la hermana de Charis y Bella, y llevó tranquilidad: “Está muy bien, anda flacucha, pero está re bien de ánimo y contenta de estar en casa y ver a sus amigos”. Luego la conversación giró hacia el rol de Matías Defederico como padre de las tres niñas, quien afrontó muchas críticas en sus redes sociales las últimas semanas por no haber viajado para acompañar personalmente a su expareja y su hija menor en ese delicado momento.

“¿Es verdad que el papá de las nenas estuvo en contacto con vos y bien con todo que pasaron en Punta Cana?”, le preguntaron. Y la panelista de Momento D (El Trece) fue contundente con su respuesta: “¿Bien? Jamás va a sumar esta persona”. Por si no había quedado claro, cuando otro usuario quiso saber si habían hecho las paces tras intercambiar mensajes por la salud de Francesca, aclaró: “Ni volviendo a nacer”.

La contundente respuesta de Cinthia Fernández sobre Matías Defederico sobre su rol como padre

Cabe recordar que el exfutbolista realizó un publicación en las últimas que tituló: “Siempre de corazón, nunca por interés, ese es mi lema”, y otra con una foto de su hija para celebrar que ya está mejor: “Te amo mi negra hermosa”. Ambos posteos se llenaron de comentarios y reclamos por lo sucedido: “Deberías haber viajado”; “Festejaste tu cumpleaños el fin de semana y no fuiste a ver a tu hija”; “Con esto demostraste que Cinthia tenía razón”, fueron algunos de los mensajes. En este sentido, una seguidora le consultó a Cinthia si le afectaba ver esos gestos virtuales.

“¿Te jode la foto del progenitor mostrando: ‘Miren soy un re papá’?”, le preguntaron, y en vez de expresarlo en palabras eligió como contestación un video de Tik Tok sobre el Día del Padre donde el influencer Pablito Castillo hace una parodia y se pone en la piel de un padre abandónico que llama solo para esa “fecha especial” y colma la paciencia de su exesposa cuando le pide que le compre un regalo para que le entreguen sus hijas.

La panelista contó que su hija Francesca está mucho mejor y le dedicó un especial agradecimiento a Martín Baclini

Sobre el final también elogió a su exnovio, Martín Baclini, por la colaboración y la contención que le brindó a la distancia: “Me llamó siempre y no viajó porque no lo dejé. Además me ofreció internarla en Miami y avión sanitario”. Otro interrogante habitual entre sus followers es el motivo por el que no se dan una nueva oportunidad en el amor, dado el gran cariño que conservan pese a que ya no son pareja, y la panelista dejó entrever en varias oportunidades que de su parte hay intenciones de una reconciliación, pero no a sí del otro lado: “Él quiere estar libre y sin compromisos”.

