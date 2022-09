Marco Antonio Caponi recordó cómo fue su accidentada primera cita con Mónica Antonópulos

Marco Antonio Caponi contó como fue su primera cita con Mónica Antonópulos (Video: "PH, Podemos hablar", Telefe)

A pesar de su extensa trayectoria como actor y su relación desde hace años con Mónica Antonópulos, Marco Antonio Caponi siempre cultivó el bajo perfil. No suele dar entrevistas, pero en esta oportunidad hizo una excepción y aceptó la invitación a PH, Podemos hablar (Telefe), donde se abrió como nunca y hasta se animó a contar cómo fue su accidenta primera cita con la actriz.

“Voy a hablar de esa noche particular que salimos por primera vez a tomar algo con Mona”, introdujo frente a Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados: Adrián Cormillot, Adabel Guerrero, Nahuel Pennisi y Noe Antonelli.

En tanto, detalló: “Entre la adrenalina de la noche y todo, empezamos a tomar y a comer. Y al mozo le encantaba contar chistes, y cada vez que contaba uno, traía una bebida nueva. En un momento, trajo un coso que lo prendió fuego, divino. Y bueno, veníamos en el auto y ahí desbarrancó Mona, diciéndome: ´No quiero formas´. Y estábamos los dos totalmente ebrios, borrachos. Pero no fue mucho más que eso”. Y cerró, risueño: “Fue una noche colorida, no quiero dar detalles que ensucien o que le pongan matices”.

Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos son pareja desde hace siete años (IG: @marcoacaponi)

Marco Antonio y Mónica se pusieron en pareja en 2015 y, en 2018, se convirtieron en padres de Valentino. Luego, en marzo de 2021 pasaron por el Registro Civil solo con los testigos. Decidieron hacerlo en el marco de una ceremonia secreta y, según había contado la actriz, recién se lo informaron a sus seres queridos cuando regresaron a su casa luego de haber realizado el trámite.

“Fue cero romanticismo –había recordado sobre aquella ceremonia–, con los pañales, con barbijo, pero así nos encontró: humanos”. Luego detalló que ambos habían sido “personas con miedo al compromiso”. “Pero así hemos llegado. Tenemos una familia, hijos. Mi hijo, Camilo, también entró en su vida”, continuó sobre el vínculo que tiene el actor con el niño que ella tuvo con Coraje Ábalos. “De repente nos encontramos, lloramos... fue lindo también festejar un poquito”, había relatado Antonópulos sobre ese evento.

Por otra parte, en otro momento del programa Caponi también sorprendió al contar la increíble transformación física que hizo para interpretar a Sandro. “Es interesante, porque me tocó hacer la vida de un adicto al tabaco, y no sabés lo que fumaba para eso. Muchas veces me iba a mi casa con una sensación de descompostura. Y empecé a engordar para ser parecido”, explicó. Y agregó: “Empecé a comer hamburguesa, cerveza, es muy fácil engordar, después adelgazar no es tan fácil”.

Marco Antonio Caponi fue uno de los actores que interpretó a Sandro en su serie

“Llegué a pesar 117 kilos, después me trajo varios problemas. Ahora estoy con la rodilla lastimada porque obviamente pasé de tener 85 kilos y andar con una estructura más liviana, a eso. Yo siempre digo: ´Agarrate dos discos de diez kilos y andá por la vida´”, siguió. Pero reconoció: “Debería hacerlo profesionalmente”.

En ese sentido, contó que fue todo un desafío para él interpretar a “El Gitano”. “Lo de Sandro fue muy neurótico, muy complejo, sobre todo porque yo no me parezco en nada, entonces tenía que ver cómo hacía para construir “mi Sandro”, mi posible personaje. Lo que recomiendo al que está del otro lado es que no es necesario engordar para actuar ni dañarse el físico”, finalizó.

