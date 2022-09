El duro momento de Mónica Farro: “Te fuiste demasiado rápido”

La actriz uruguaya atraviesa el duelo por una pérdida familiar

El miércoles Mónica Farro expresó su dolor a través de las redes sociales por la muerte de su padre, Tony. La vedette uruguaya compartió un conmovedor posteo con algunas fotos de su casamiento con Leandro Herrera, y le dedicó una sentida despedida, con la tristeza a flor de piel. Agradecida por el apoyo que le brindó en su carrera artística desde que empezó a estudiar ballet a los seis años, recordó el rol que cumplió en su vida como un ejemplo a seguir.

“Papito... jamás pensé sentir este dolor tan grande en mi corazón. Creí o quise creer que eras eterno”, comienza el texto que publicó junto a dos postales que guardará por siempre en su corazón. En la primera sostienen la mirada, admirados el uno por el otro en medio de las emociones por el gran día de Farro, y en la segunda se funden en un abrazo. Luego abrió su corazón con el millón de seguidores que tiene en Instagram: “Te fuiste demasiado rápido de esta vida, pero se que fuiste feliz, que sentiste orgullo de mi y eso me da paz”.

El conmovedor posteo que Mónica Farro le dedicó a su padre

“No sufriste, te fuiste tranquilo. Ahora sí podés descansar sabiendo que estamos todos bien y te amamos demasiado”, agregó. Y cerró: “Te amo, te amé y te voy a amar toda mi vida, fuiste mi ejemplo, fuiste mi todo. Jamás voy a entender por qué la vida es así, pero así es”. Cabe recordar que la actriz sintió una vocación artística desde la más temprana infancia, y siempre le insistía a su familia para que la lleven a clases de patín artístico, de atletismo, todo lo que involucrara poner su corazón y aprender a brillar en alguna disciplina.

Tal como ella misma contó en distintas entrevistas, a los 14 empezó a hacer publicidades en Uruguay, y su madre la acompañaba a todos los casting. A los 17 sintió el flechazo del amor y se casó con el futbolista Enrique Ferraro, con quien fue madre de Diego. La relación duró quince años, y después de darse otras oportunidades en el amor, en agosto de 2019 decidió contraer nupcias con el personal trainer con quien está casada hasta la actualidad.

Con ese fugaz recorrido por una extensa carrera que incluye protagónicos en obras de teatro y sus participaciones en los emblemáticos ciclos de televisión de Gerardo Sofovich, queda en evidencia que resultó clave la contención que le brindaron sus padres y el acompañamiento en que cumpliera esos sueños que tenía desde pequeña. Por eso eligió las dos fotografías en las que Tony luce un traje negro con corbata de satén celeste y pañuelo a juego en el día en que apostó nuevamente a su felicidad después de cinco años de noviazgo.

Mónica Farro en el día de su casamiento con Leandro Herrera, abrazada a su padre Tony

Luego de atravesar una profunda crisis a mediados de 2021, y de incluso iniciar los trámites del divorcio, dieron marcha atrás y se reconciliaron. Algunas semanas atrás Mónica habló de su relación en diálogo con Detrás de escena (AM 540) -el ciclo que conduce Daniel Gómez Rinaldi-, y explicó que una de las claves de la recomposición del vínculo fue la comunicación, que aún en los peores momentos estuvo presente. “Fuiste madre muy joven de tu primer hijo y ahora estás en otra etapa con Leandro, ¿te gustaría ser mamá con él?”, le consultó la locutora Romina Carballo. Y Farro confesó: “Lo pensamos en algún momento y él tiene su hijo de 9 años, que es mi hijastro, y yo ya no puedo tener hijos así que no voy a ser mamá nunca más”.

“No me gustaría adoptar ni otro método que no sea parir mi propio hijo. Me cautericé las trompas; se cortan y eso es de por vida; no es que en algún momento podés deshacerlo y retomas tu vida normal, como cuando te las ligaban”, reveló. Y detalló: “Fue luego de una conversación muy importante con mi marido, donde lo decidimos a conciencia porque era algo para toda la vida. Lo hice a los 43 años y ahora tengo 46″. Sin embargo, también reconoció que después de realizar la operación atravesó una etapa difícil: “Me agarró como una especie de depresión, una angustia muy grande porque sentía que dejaba de ser mujer; sé que no volver a ser madre no tiene nada que ver con dejar de ser mujer, pero en ese momento lo sentí así y psicológicamente me afectó bastante”.

