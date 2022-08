La terminante decisión que tomó Mónica Farro a los 46 años: “Es de por vida”

La artista contó la drástica decisión que tomó después de una charla con su marido

Mónica Farro dio el “sí, quiero” con Leandro Herrera hace tres años, y aunque pasaron por una crisis en su momento, las superaron y ya llevan media década entre el noviazgo y el matrimonio. Días atrás había contado que están por mudarse de casa y pusieron a la venta todos sus muebles, con deseos de comenzar una nueva etapa de cero. En las últimas horas la vedette uruguaya habló a corazón abierto sobre los proyectos que tiene con su pareja en una entrevista radial y reveló la decisión que tomaron juntos sobre la posibilidad de agrandar la familia.

En diálogo con Detrás de escena (AM 540), el ciclo que conduce Daniel Gómez Rinaldi, Farro explicó que una de las claves de la relación con el personal trainer es la comunicación que sostienen, y que aún en los peores momentos mantuvieron y fue crucial para volver a elegirse. “Fuiste madre muy joven de tu primer hijo y ahora estás en otra etapa con Leandro, ¿te gustaría ser mamá con él?”, le consultó la locutora Romina Carballo. Sincera y reflexiva, Mónica confesó: “Lo pensamos en algún momento y él tiene su hijo de 9 años, que es mi hijastro, y yo ya no puedo tener hijos así que no voy a ser mamá nunca más”.

“No me gustaría adoptar ni otro método que no sea parir mi propio hijo. Tengo a mi perrita Luna que la amo y está siempre durmiendo, es muy pachorra y así estamos muy bien”, aseguró. La actriz es madre de Diego, de 28 años, quien vive en Uruguay, y luego recordó la charla que mantuvo con su esposo al respecto. “Me cautericé las trompas; se cortan y eso es de por vida; no es que en algún momento podés deshacerlo y retomas tu vida normal, como cuando te las ligaban”, reveló.

Mónica Farro y su hijo Diego, de 28 años

“Me las cautericé hace varios años, y lo que hice fue cortarlas luego de una conversación muy importante con mi marido”, sostuvo. “Lo decidimos a conciencia porque era algo para toda la vida. Lo hice a los 43 años y ahora tengo 46″, detalló. Sin embargo, también reconoció que después de realizar la operación atravesó una etapa difícil: “Me agarró como una especie de depresión, una angustia muy grande porque sentía que dejaba de ser mujer; sé que no volver a ser madre no tiene nada que ver con dejar de ser mujer, pero en ese momento lo sentí así y psicológicamente me afectó bastante”.

El conductor quiso saber si recurrió a terapia para afrontar esos sentimientos encontrados, y Mónica remarcó que la acompañó su familia. También comentó que Leandro le ofreció hacerle él la vasectomía, y ella se lo rechazó. “‘Estás loco’, le dije. Tenía 30 años y me pareció una locura que se la hiciera porque uno no sabe las vueltas de la vida y si vas a seguir juntos por siempre, ya que en todo caso era yo la que no quería volver a ser madre”, señaló.

“Siempre quise ser madre y perdí dos embarazos, aparte de mi hijo. Después empecé a sentir que ya tenía a mi hijo, Leandro al suyo y ninguno de los dos se moría por volver a ser padre”, relató. En este sentido, definió su estado civil como “novios eternos”, y celebró que se eligen todos los días de una forma sana. “Me va a tocar empezar a disfrutar de mis nietos cuando vayan llegando”, concluyó.

