Tras haber tenido un “síncope emocional”, Magui Olave habló desde la clínica y dio detalles de su salud

Al lado del Puma Rodríguez y rodeada de 98 jurados más está Magui Olave, quien se encuentra pasando por un gran momento laboral. A la gran cantidad de shows que tiene semana tras semana en Córdoba y el resto del país, la artista es ahora un de las figuras de Canta Conmigo Ahora. Por estos días, la cuartetera está recuperándose en una clínica de la ciudad de Buenos Aires tras haber sufrido una descompensación y habló con Teleshow sobre cómo sigue de salud.

“Nos sentimos en el deber de comunicarles que por motivos de salud Magui se encuentra en observación a causa de una descompensación severa que sufrió el jueves. Por recomendación médica nos vemos obligados a suspender los shows de este fin de semana. Gracias a todos por su apoyo comprensión, nos volveremos a ver muy pronto”, informaron desde las redes sociales de Magalí Campos Olave, tal es su verdadero nombre, el fin de semana.

Abajo a la izquierda, Magui Olave, esta vez al lado de Celeste Carballo (Fotos: Ramiro Souto)

En ese momento ella confirmó a este sitio que estaba internada desde el jueves y monitoreada aguardando a que le terminaran de hacer los estudios correspondientes. Ya mucho más tranquila, el martes por la mañana aseguró que en las próximas horas podría recibir el alta y sobre los demás análisis que tiene que hacer, dijo que los haría de manera ambulatoria.

Aunque se desconocen las causas del desmayo luego del cual tuvieron que reanimarla, contó que el diagnóstico médico es “síncope emocional”, también llamado “sincope vasovagal” es una pérdida súbita de la conciencia.

Magui Olave con sus hijos Alona y Valentino

Afortunadamente no se lastimó con la caída al quedar inconsciente y aseguró que está muy bien de ánimo: “De a poco volviendo a la vida, pero muy tranquila esperando salir a disfrutar con mis hijos y mi familia”. Es que desde que fue el mencionado episodio, quien además es prima del Potro Rodrigo y esposa del futbolista de River Matías Suárez, no ve a sus hijos Alona de 13 y Valentino de 6.

“Estoy internada en Buenos Aires, ellos no pudieron venir porque van todo el día al cole, terminan muy cansados y vivimos en Ezeiza. Además, no quise que entraran a la parte coronaria donde hay mucha gente que está delicada”, contó Magui a quien los médicos le dieron como principal recomendación “estar tranquila”. Es por eso que este fin de semana también suspenderá sus shows, para volver de a poco al ruedo. “El lunes si Dios quiere ya puedo ir a grabar el Canta Conmigo Ahora”, cerró mientras continúa su recuperación.

“La voz femenina del cuarteto” dio sus primeros pasos en el escenario siendo muy chica. Su papá Alberto Campos era uno de los músicos de la banda de El Potro Rodrigo (la mamá de Magui era hermana de Bety Olave) y a los quince comenzó a trabajar como corista de Ulises Bueno. Luego, junto con su marido vivieron ocho años en Bélgica donde él jugó.

Magui Olave con su primo el Potro Rodrigo

En el 2016 la familia regresó a la Argentina y en ese nuevo cambio de vida que incluyó la llegada de Valentino también estaba su lanzamiento como solista con un fin claro: llevar el cuarteto hasta lo más alto. Al ser consultada hace un tiempo por este sitio sobre si su apellido le abrió o cerró puertas, dijo: “Hubo momentos que ayudó con cierta gente y otros no tanto. Así como hay quienes me quieren por ‘ser prima de’, hay quienes no por lo mismo. Yo siempre estoy orgullosa de mi familia e intenté hacer mi camino y mostrar que tenía metas personales que no tenían nada que ver con mis primos”.

Sobre si era difícil ser mujer en el mundo del cuarteto, quien vive en Buenos Aires pero todas las semanas viaja a dar shows Córdoba, dijo: “Es mas difícil ser mamá cantando cuarteo que ser mujer en el cuarteto. Mis hijos están acostumbrados a que la música forma parte de nuestra vida, nos organizamos para que se queden con un familiar cuando trabajamos, y para que siempre lleven su vida de niños”.

