El Puma Rodríguez cantó uno de sus hits y aseguró: “Quiero aprovechar cada día de mi vida”

El Puma Rodríguez canto uno de sus hits en Canta Conmigo Argentina (ElTrece)

En la gala de este lunes de Canta Conmigo Ahora, hubo una inesperada sorpresa para José Luis Rodríguez, conocido por todos como El Puma. Y es que el participante Daniel Caire, decidió presentarse frente al jurado para interpretar uno de los máximos hits del cantante venezolano: De punta a punta. El hombre, un docente de música jubilado de 55 años, oriundo de la ciudad de Concepción del Uruguay, contó en el backstage que la había pasado muy mal durante la pandemia, donde sufrió hipertiroidismo y depresión. Y dijo que venía al programa a buscar su revancha después de haber estado a punto de dejar su pasión de lado.

Lo cierto es que, apenas comenzó a entonar las primeras estrofas del sensual tema de El Puma, 98 de los 100 especialistas encargados de evaluarlo se pararon para darle su voto positivo. Y, entre ellos, estuvo el mismísimo cantante venezolano, quien con un micrófono de mano se animó a cantar a viva voz junto a él. “Felicitaciones por tu historia, por tu vida y por estar acá con tu mujer y tus hijos”, le dijo Marcelo Tinelli al concursante apenas terminó su presentación.

“Cantar este tema estando El Puma es increíble. La verdad es que es una noche soñada. Uno dice que nunca es viejo, ¿no? Yo ya cumplo 56 en unos meses. Y que a uno lo sigan convocando, con tantas voces preciosas que hay, es hermoso”, dijo Caire con lágrimas en los ojos. Y le pidió a su familia que lo acompañara en el escenario antes de recibir la devolución de los miembros del jurado.

Daniel Caire interpretó De punta a punta en Canta Conmigo Ahora (ElTrece)

Lo cierto es que, al momento de decir lo suyo, El Puma recogió el guante y contó que todavía tenía 79 años, ya que el 14 de enero recién cumplirá los 80. Y señaló mirando a Celeste Carballo, Javier Calamaro y Bebe Contempomi: “Todavía estoy ahí y estoy entre dos rockeros y un especialista en rock. No tienes que decirte viejo, hermano. Estás bien de físico, estás bien de voz, estás bien de todo....Creo que te tienes que retirar de la docencia para dedicarte al canto. Tienes chance de vivir de eso también. No es para engañarte pero tienes condiciones. Tienes la pinta, tienes la voz, tienes la afinación, tienes el carisma, tienes la familia, tienes muchas cosas. Pero no te digas viejo, hermano”.

Luego, el cantante venezolano explicó: “Yo estoy comenzando una segunda etapa en mi vida. Y quiero aprovechar cada día de mi vida para dar lo que tengo en mi corazón, en mi alma...Todo el amor que yo pueda dar. Es más: quiero batir un récord Guinness con las fotografías de las personas. A mí no me preguntan si quiero sacarme fotos, yo les digo: ‘Me quiero sacar una foto contigo’. Soy yo el que pido la foto, porque quiero estar en el corazón de mucha gente antes de despedirme. Yo casi estoy pidiendo pista, pero me falta tiempo todavía”.

Lo cierto es que, dado el clima que se había generado en el estudio, el conductor le pidió a El Puma que cantara un pedacito más de su icónico hit. Y él no dudó en comenzar a interpretarlo a capela, a dúo con el participante, generando suspiros entre todos sus colegas por el erotismo que trasmite con su letra.

