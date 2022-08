Bienvenidos a bordo: Locomotora Oliveras entró al estudio con un inodoro y sorprendió por el uso que le dio

El particular entrenamiento de Locomotora Oliveras con un inodoro (Video: "Bienvenidos a Bordo", El Trece)

Locomotora Oliveras es quizás la incorporación reciente que más sorprendió en Bienvenidos a bordo. Es que la boxeadora, además de ser una de las mejores competidoras en los desafíos del programa, también logró conquistar al público con sus ocurrencias. En este sentido, en la última emisión del ciclo de El Trece sorprendió al aparecer en el estudio con un inodoro.

“¡¿Con un inodoro?!”, exclamó Laurita Fernández al verla llegar. A lo que la deportista contestó, a modo de broma: “Esto es para los que tienen diarrea”. Entonces, la conductora indagó: “¿Nos va a enseñar a hacer un ejercicio en el baño?”. “Hablando seriamente...”, comenzó explicando Locomotora, pero al anfitriona la interrumpió: “Hablar seriamente no puedo, ¡trajiste un inodoro!”. Sin embargo, la alentó a que muestre los ejercicios que podía hacer con el aparato sanitario, y hasta se animó a imitarlos en un escalón que había en la escenografía.

Laurita Fernández quedó sorprendida por el uso que le dio la Locomotora al inodoro (Captura: El Trece)

Días atrás, Oliveras también había sorprendido cuando le hizo “upa” a Laurita. Todo había comenzado cuando Iván Ramírez la estaba imitando, entonces la ex de Nicolás Cabré preguntó: “¿Dónde está la Locomotora?”. Inesperadamente, la boxeadora apareció en cámara y la alzó en su hombros para recorrer el estudio al trote. “Vos sos puro músculo. Me subí arriba tuyo. ¿Puedo otra vez?”, le preguntó. “¡Por supuesto! Me ganaron y ahora no me ganan más, ¿eh? ¡No me ganan más!”, aseguró, y la volvió a cargar arriba suyo. “Te carga cinco Lauritas a la vez. Volvió más fuerte que nunca”, acotó Hernán Drago.

En tanto, Laurita también se había sorprendido hace unas semanas cuando vio que uno de los participantes de La puerta de los parecidos tenía un aspecto bastante similar a Fede Hoppe, uno de sus ex. Sin embargo, al principio fue difícil identificarlo. “¿John Travolta?”, arriesgó Locomotora Oliveras, pero el concursante la desestimó. Entonces, el locutor acotó: “¿Nico Magaldi?”, pero tampoco le acertó. Por su parte, la conductora se inclinó por el futbolista Gabriel Mercado, pero ante la negativa de joven comentó: “Siento que nos vas a decir quién sos y tengo dos opciones: o no te vas a parecer en nada y nos estás mintiendo en la cara, o te re contra parecés y vamos a decir ‘no puedo creer que no nos dimos cuenta’”. Finalmente, el participante declaró que su parecido es con el productor de Marcelo Tinelli.

“Hay algo de Fede Hoppe”, admitió Laurita. Y, acto seguido, comenzó a analizarlo detenidamente: en principio, advirtió que había una gran similitud en las cejas y los ojos. “La nariz no sé, Hoppe la tiene más grande”. Y cerró divertida: “Tanto tiempo que no te veo Hoppe, te veo a la noche en Canta Conmigo”.

Además, otro de los parecidos que había impactado en otra oportunidad había sido el de Wanda Nara y sus hijas menores, Francesca e Isabella. “Chicos, es impresionante”, destacó Fernández al compararlas. “Mirá lo que es la imagen de las tres”, destacó la anfitriona, quien también le preguntó si el padre era parecido al futbolista del PSG: “No, de Icardi no tiene nada, le estaría faltando...Y yo digo que yo soy ´Wanda Nada´. Me falta mi Icardi”, bromeó la concursante. Y cerró: “Si ganamos el viaje a Europa, Wanda nos esperás. Por lo menos que nos dé labiales, algo”.

