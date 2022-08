Laurita Fernández analizó el parecido de un participante de Bienvenidos a bordo con uno de sus ex

Laurita Fernández analizó el parecido de un participante con su ex Fede Hoppe (Video: "Bienvenidos a bordo", El Trece)

La puerta de los parecidos ya se convirtió en un clásico de Bienvenidos a bordo. Es que el segmento del ciclo de El Trece casi siempre sorprende a la audiencia, muchas veces por la increíble similitud de los participantes con algún famoso. Y, en otras oportunidades, justamente por lo contrario, cuando nada tienen en común. Lo cierto es que cuando Laurita Fernández se dispone a presentarlos nunca sabe con lo que se va a encontrar y, en ocasiones, necesita la ayuda de su panel.

En este sentido, en la emisión de este lunes se presentó un joven que creía identificarse con uno de los ex de la conductora: nada más ni nada menos que Federico Hoppe. Sin embargo, al principio fue difícil identificarlo. “¿John Travolta?”, arriesgó Locomotora Oliveras, pero el concursante la desestimó. Entonces, el locutor acotó: “¿Nico Magaldi?”, pero tampoco le acertó. Por su parte, la conductora se inclinó por el futbolista Gabriel Mercado, pero ante la negativa de joven comentó: “Siento que nos vas a decir quién sos y tengo dos opciones: o no te vas a parecer en nada y nos estás mintiendo en la cara, o te re contra parecés y vamos a decir ‘no puedo creer que no nos dimos cuenta’”. Finalmente, el participante declaró que su parecido es con el productor de Marcelo Tinelli.

“Hay algo de Fede Hoppe”, admitió Laurita. Y, acto seguido, comenzó a analizarlo detenidamente: en principio, advirtió que había una gran similitud en las cejas y los ojos. “La nariz no sé, Hoppe la tiene más grande”. Y cerró divertida: “Tanto tiempo que no te veo Hoppe, te veo a la noche en Canta Conmigo”.

El participante que dijo parecerse a Fede Hoppe (Captura: El Trece)

En tanto, en la misma emisión también se vivió otro divertido momento cuando Locho Loccisano no pudo adivinar cuál de los famosos que le presentaban era el indicado en otro de los juegos. “Hay que tachar a los que le conocemos el apellido”, le había explicado Laurita. Entonces, el influencer comentó: “Tachemos a Karina La Princesita”. Y confirmó: “Elijo a María Becerra, tachemos a JLo”. Incrédula, Fernández expresó: “Se queda con Becerra, que acaba de decir el apellido”, lo que despertó las risas de todos, especialmente de la conductora, quien no pudo evitar tentarse. “Popularmente no le conocemos el apellido”, le reiteró al exconcursante de El Hotel de los Famosos. “¿Puedo ir para atrás?”, le respondió Locho, dándose cuenta de su error. Pero, lamentablemente, la producción no lo dejó. “La persona era....Karina La Princesita. Era la única”, cerró la anfitriona.

En las últimas horas, Laurita también había sido noticia luego de recordar su noviazgo con Nicolás Cabré. “Me encanta que tengamos rebuen vínculo y es eso, sentir que los dos recordamos lo lindo que vivimos, para mí él fue re importante porque fue la primera persona con la que pensé en tener hijos”, había expresado en el ciclo radial en Agarrate Catalina (Radio La Once Diez). No obstante y pese a que en los últimos días se especuló con una posible reconciliación de la pareja, la bailarina dejó en claro que no está en sus planes retomar esa historia.

“Terminar bien las relaciones, el tiempo te da eso, en el momento en que te separas siempre son aguas bastante revoltosas, el vínculo que genero, se genera después, cuando la ruptura ya sanó. Me quedo con lo lindo que deja cada vínculo, me da paz saber cómo está el otro y que sepan que estoy bien”, comentó en la misma entrevista.

