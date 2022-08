Carlos Perciavalle reveló que charló con Susana Giménez luego de que la diva se sorprendiera por su saludo

La respuesta de Carlos Perciavalle al comentario de Susana Giménez (Video: Intrusos)

“¿Eso de Carlitos Perciavalle es nuevo? Lo dijo ahora? (...) Me dio mucha ternura lo que acabo de escuchar. Me quedé muda porque yo pensé que él también estaba enojado conmigo”, dijo Susana Giménez al borde del llanto después de haber visto un mensaje que Carlos Perciavalle le dejó a la diva en un homenaje que le hicieron en un programa de la televisión uruguaya.

Así, la palabra del cómico se volvió muy requerida en las últimas horas y este lunes por la tarde dialogó con Intrusos (América) desde Uruguay, en donde vive hace algunos años. “Me emocionó mucho lo que dijo ella. Yo siempre la quise mucho a Susana, nunca me enojé con ella, jamás. Pero bueno, son esas cosas que pasan: reconozco que cuando era más joven, a veces me subía en una carretilla y llegaba a decir cosas un poco fuera de lugar. Hoy no lo haría jamás”, dijo Carlitos al respecto.

“Pero no es nada. Porque enseguida todo el mundo se puso a inventar, que me había prestado plata para ayudarme en mi casa, que yo le criticaba el cuerpo, que decía que tenía mucha cadera... No, nunca fue nada personal. Nunca hubo dinero, nunca hubo un reproche. Fue una pavada, una cosa que puede pasar entre dos íntimos amigos. Yo a Susana la conocí cuando se casó con Mario Sarrabayrouse”, agregó a continuación para despejar todo tipo de especulaciones.

“Fue por algo privado, no fue nada público”, dijo Perciavalle para agregarle contexto a lo que pasó entre los dos y que lo distanció de la diva. “Decían que tenía que ver con los monólogos que vos hacías con Antonio (Gasalla), muchos especularon con eso”, le acotó Flor de la V, conductora del programa. “No, no, no. Fue en un momento de espera, en una grabación. Un comentario tonto que no lo volvería a hacer ni volvería a repetir. Porque yo la volví a ver a Susana después, varias veces”, contó Perciavalle.

Asimismo, Carlos recordó de una vez en que habló con la diva y esta pelea salió a la superficie. “Nos vimos en el casamiento de (Sergio) Puglia, que la gente nos estaba amontonando y nos encerraron en un cuarto. Y Susana me dice: ‘Ay, Carlitos, ¿cómo te va?’. Y al rato me dice: ‘¿Pero no estábamos peleados vos y yo?’. Y le digo: ‘No’. ‘No me acuerdo por qué, pero estábamos peleados’, me vuelve a decir ella. Y yo: ‘No, no me acuerdo’. ‘Bueno, no importa, acá estamos’”, dijo al recrear aquel diálogo.

“Por eso cuando me hicieron la sugerencia de grabar para Susana, dije: ‘Encantado’. Ella me encanta, la adoro, tengo su foto en casa...”, agregó después cuando contó por qué decidió participar del homenaje a Giménez. Y también contó que mantuvo un diálogo con la diva después de que se desencadenaran estas idas y vueltas. “Hablamos por teléfono y fue muy lindo. Y nos vamos a ver. Son tantos años, ¿sabés? Yo ya tengo 81, Susana es mucho menor que yo. Si a los 81 años seguís teniendo pavadas o creés en pavadas, estás frito”, cerró Perciavalle.

Durante un segmento del programa Sonrie de Canal 10 emitido en los últimos días, Susana Giménez fue homenajeada por su carrera y recibió un mensaje grabado de parte de Carlos Perciavalle. Así, diferentes personalidades del espectáculo le enviaron un mensaje de cariño, como Sebastián Yatra, Antonio Grimau, Marley y Mirko, el “Negro” González Oro, Julio Bocca, Ismael Cala y donde también aparecía el artista uruguayo.

“La más divina, la más mona, la mejor persona y por sobre todas las cosas la mejor actriz que nos queda en el hemisferio sur. Te mando un beso grande. Te quiero mucho”, dijo Perciavalle. Después del clip, Giménez se mostró sorprendida por la participación del artista en el video-homenaje. Y cuando le preguntaron por el motivo de la pelea, Susana se mostró evasiva. “Él se pasó de rosca y yo me calenté y le dije: ‘Te vas a la... ¿Por qué siempre tenés que hablar de mí para hacerte el gracioso, decir cosas feas?’ Y ahí me ofendí para siempre. Ahora que lo veo me dio mucha ternura, porque lo quise mucho, fuimos muy amigos, y él creyó mucho en mí. Me ofreció hacer La mujer del año, que me cambió la carrera”, dijo.

