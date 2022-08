Marcela Tauro condujo Intrusos y Guido Kaczka reveló: “Llora como Agustina Cherri”

Marcela Tauro entrevistó en Intrusos a Guido Kaczka (América)

La expectativa era mucha. Es que, por primera vez, este viernes Marcela Tauro tuvo la oportunidad de ponerse al frente de Intrusos, el mítico programa de espectáculos de América. La legendaria panelista del ciclo que durante dos décadas estuviera liderado por Jorge Rial y luego por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, tuvo que reemplazar a su actual conductora, Florencia de la V, quien viajó a Uruguay para grabar unas participaciones en Got Talent. Y no defraudó.

En las horas previas al comienzo del programa, los compañeros de Tauro fueron dando algunos indicios en las redes sociales sobre quién se sentaría en la silla de Flor. Y, minutos antes del aire, compartieron un video en el que se podía ver a Virginia Gallardo, Nancy Duré y Maite Peñoñori, a quienes se le sumaron como panelistas invitados Guido Záffora y Gabriel Olivieri, armando una “rueda de energía” a modo de cábala para desearle buena suerte a Marcela.

Lo cierto es que, al momento de salir al ruedo, la periodista se mostró espléndida, luciendo un impecable minivestido con escote profundo en color blanco y bailando al ritmo de Jennifer López. Y, a los pocos minutos, ya se había convertido en tendencia en las redes sociales, dónde tanto el público como sus colegas expresaron su felicidad por la decisión del canal de darle la conducción temporaria del ciclo a ella.

Los Intrusos le dieron buena energía a Marcela Taruo para su debut como conductora (Instagram)

Sin embargo, apenas Marcela ocupó su silla en el centro de la mesa de Intrusos, fue Guido Kaczka el encargado de revelar el momento de tensión había vivido en las horas previas a su debut como conductora. Y es que el anfitrión de Los 8 escalones, por ElTrece, comparte con ella todas las mañanas en su programa de radio, No está todo dicho, en La 100. Así que, aunque no es muy adepto a dar entrevistas, le había prometido un móvil con el que a último momento casi no pudo cumplir.

Así las cosas, luego de que Alejandro Guatti presentara a invitado remarcado que había cumplido “con la gran promesa” que le había hecho a Marcela, ella le pidió permiso para contar lo que había sucedido realmente. “Yo hago la radio primero con Santiago del Moro de 8 a 10 hs. y de 10 a 12 hs. con Guido Kaczka, los número uno, que son muy parecidos en su forma de trabajar y su forma de ser”, comenzó diciendo Tauro. Y contó que le había pedido una nota al creador de Bienvenidos a Bordo, entre otros tantos éxitos, pero que esa misma mañana la situación se complicó.

“Como este hombre está angelado, tiene tanto trabajo, tanta cosa, más una familia con cuatro hijos, más hace terapia cuatro veces por semana, me dice: ‘Marce no voy a poder darte el móvil’”, relató la periodista. Y reconoció: “Hoy estábamos al aire y se me empiezan a caer las lágrimas. Lo puse en una situación, pobre Guido, que me lo tuvo que dar”.

Frente a esta confesión, Kaczka detalló lo que había ocurrido apenas unas horas antes: “Es así como lo contó ella. Una y media arrancaban ustedes con una apertura y yo tenía una grabación. Y le digo: ‘Marce, no’. Pero es automático: llora como Agustina Cherri en un segundo. No tiene un in crescendo, se larga a llorar. Yo salgo al aire: ‘Vamos, viernes, arriba la radio’. Y la miraba a ella y estaba llorando. Festejaba también: ‘La bomba, la bomba’ . ¡Pero llorando!. Entonces nos organizamos y acá estamos”.

SEGUIR LEYENDO: