Marcela Tauro contó su experiencia paranormal con el hijo que perdió: “Está creciendo en otro plano”

Marcela Tauro contó su experiencia paranormal con el bebé que perdió (Video: Intrusos, América)

A propósito de una conversación que se estaba dando en Intrusos (América) sobre experiencias paranormales que vivieron distintos famosos, Marcela Tauro reveló que le ocurrió algo con un bebé que perdió hace 14 años. La periodista, quien perdió un embarazo meses después de haber nacido su primer y único hijo Juan Cruz Álvarez -de 15 años de edad-, contó un diálogo que tuvo con un médium al que entrevistó.

“Yo en pandemia hice un vivo con un médium de Estados Unidos. Y a mi me sorprendió y hasta pensé mal. Lo googlé y todo. Pero mi papá aparece siempre. Cuando yo tuve a mi hijo, yo sentí la mano de mi papá en el hombro. Y después el médium me dijo cosas... Me dijo algo de un bebé que yo perdí, por ejemplo. Yo no sabía que en otro plano los bebés van creciendo y me dijo: ‘Tendría la edad de tu hijo hoy’. Te lo juro, Me lo describió cómo es hoy”, contó la panelista ante la sorpresa de Flor de La V.

“Yo perdí a mi bebé a los meses que había nacido Juan Cruz. Yo ni sabía que había quedado embarazada. No podía creerlo y físicamente estaba muy débil”, puso Tauro en contexto. Y también contó cómo vivió la conversación con el médium. “En ese momento estaba mi novio, conmigo. No estaba en pantalla. Y aparecieron muertos de él, que menos podía saber el médium. Empezó a dar nombres y nos sorprendió”, dijo.

“Yo pensé que iba a sentir miedo con la charla. Pero al contrario, me dio más ganas de saber. Sobre todo por lo que me contó el médium del bebé. Me dijo que le tenía que poner un nombre. Y ahí aprendés un par de cosas. Hay que prender una vela para que eleven. Porque hay almas que no elevan, hay algunos que se quedan sufriendo. Hay gente que muere y por ahí no esperaba no morir. El alma queda. Su cuerpo se fue, pero el alma no sabe que le pasó y no eleva”, cerró Tauro su paranormal relato.

Marcela Tauro

El año pasado, Tauro había contado algo de este diálogo con el médium, aunque en aquella oportunidad hizo foco en el contacto que tuvo con su padre, quien había muerto hacía muchos años y le contó que ese embarazo que había perdido, estaba con él.

“Mi papá murió hace muchos años, el año pasado hice una nota con un médium que no me conocía porque era de afuera y me dice: ‘Perdón pero ahí atrás hay un señor que dice que se llama Luis, que te bañaba de chiquita’, era mi papá, imagínate que me puse a llorar en la nota. ‘Luis te bañaba de chiquita’ me volvió a decir”.

“Yo perdí un bebé después de Juan Cruz (su hijo) y me dijo: ‘Lo tiene él’ y esas son cosas que yo no había contado. Me dio tranquilidad porque quiere decir que después de nosotros hay otra vida y nos volvemos a conectar. Cuando nos morimos te reciben tus familiares, eso lo sé, lo sabía porque mi papá antes de morir, hay experiencias los que ven la luz, él vio que venían mis abuelos maternos y paternos a buscarlo”, agregó la periodista.

SEGUIR LEYENDO: