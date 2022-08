Alejandro Müller alertó que le hackearon el celular: “Sé que estuvieron pidiendo dinero”

Alejandro Müller se mostró preocupado (Instagram)

En los últimos meses, fueron muchos los famosos que se convirtieron en víctimas de los los hackers. Y, en esta oportunidad, le tocó el turno a Alejandro Huevo Müller, quien a través de sus historias de Instagram alertó de la situación a sus seguidores, ya que aparentemente clonaron su número de teléfono para solicitar dinero entre sus contactos.

“Me hackeraron el celular. Si les llega un WhatsApp o mensaje de texto de mi parte, ¡NO SOY YO!”, enfatizó el actor en una primera publicación, dejando en claro su preocupación frente a lo ocurrido.

Müller contó la situación en Instagram

Un par de horas después, Müller volvió a recurrir a sus redes sociales para advertir cómo había tenido que proceder luego del hackeo. “Aviso importante: Tuve que cambiar mi número de teléfono. Pedímelo por privado al DM (mensaje directo)”, escribió tratando de que quienes tenían su contacto puedieran actualizar la información y no quedaran merced de los habían robado su identidad.

El actor se vio obligado a cambiar su número de teléfono

Finalmente, Alejandro mostró su desesperación al enterarse de que lo que estaba ocurriendo, ya que aparentemente los delincuentes no se dieron por vencidos. “Me clonaron el teléfono. ¡Ahora están mandando desde otros números haciéndose pasar por mí!. Estoy resolviéndolo. No respondan a ningún pedido extraño, se que estuvieron pidiendo dinero”.

Pidieron dinero haciéndose pasar por Alejandro

Hace un par de semanas, Julieta Díaz había publicado un video en su Instagram para pedir ayuda entre sus seguidores luego de que le robado la cuenta de su otra red social “Hola amigos, amigas, amigues, ¿podrían hacerme un favor y denunciar en Twitter que tengo la cuenta hackeada? Así la cierran porque no sé quiénes son... bueno eso. A ver si después la puedo recuperar. Muchísimas gracias”, dijo la actriz.

De la misma manera, hace poco menos de un mes Nicolás Cabré decidió abrir una cuenta de Instagram, ya que había alguien que se estaba haciendo pasar por él. ¡Hola, gente! Finalmente me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mi”, comenzó contando el actor en su primer posteo. “Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre. Así que decidí crear esta cuenta. Prometo hacer todo lo que pueda”, cerró.

Sin embargo, la alegría le duró poco, ya que en menos de 24 horas su amiga y compañera en Me duele una mujer, Mercedes Funes grabó un video para explicar: “Les quiero contar, para que nos ayuden también ustedes replicando, algo sobre la cuenta de Instagram de Nico Cabré. Por fin ayer abrió su cuenta de Instagram, porque tenía otra cuenta que no era de él...mejor dicho, había alguien que se hacía pasar por él, que tenía 270 mil seguidores. Entonces, Nico decidió abrir su cuenta para que sea de él. Cuestión que esta cuenta que Nico Cabré abrió, fue hackeada por esta persona que tenía estos 270 mil seguidores”.

A principios de julio, en tanto, hackeraron el Instagram de Juan Minujín y Nico Furtado fue el encargado de dar el alerta. “Le robaron la cuenta a Juan y subieron esta historia falsa. Por favor no le den bola hasta que él avise que la recuperó. Gracias”, puso su compañero de El Marginal. Luego se sumó Pablo Rago, quien puso: “Hola a tod@s. Quiero avisar que la cuenta del compañero Juan Minujín fue hackeada”. En tanto, la actriz Nancy Duplaá hizo lo propio al señalar: “Todo lo publicado en la cuenta de Juan Minujín es falso. ¡Le hackearon la cuenta!”.

SEGUIR LEYENDO: