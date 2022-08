Carmen Barbieri mostró cuál es el objeto que le dejó Santiago Bal: “Es la única herencia”

Carmen Barbieri contó cuál es la única herencia que le dejó Santiago Bal (Video: "Mañanísima", Ciudad Magazine)

Si hay algo que caracteriza a Carmen Barbieri es su constante resiliencia, a pesar de todo lo que tuvo que atravesar en la vida. Por eso es que, luego de haber sufrido una fuerte caída la semana pasada, que le ocasionó la fractura del peroné, apenas pudo regresó a su trabajo y hasta le puso humor. Fiel a su estilo, entró a su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) con una sonrisa, y con un elemento que llamó la atención: un bastón.

“Estoy con un bastón porque pierdo equilibrio. Ayer la (Georgina) Barbarossa me dijo ´nosotras perdemos el equilibrio hace un montón de tiempo, ya no tenemos´”, expresó a modo de broma. Y, acto seguido, contó qué fue lo que le pasó: “El jueves hice el programa renga porque me había resbalado con el pis de mi perro, que hace donde no tiene que hacer. Y no lo vi, me resbalé, caí boca arriba y me di un golpe en la cabeza, pero creo que volví a la normalidad”. Si bien en ese momento no tomó conciencia de la gravedad de la lesión, reconoció: “Me costó levantarme. Lo que le grité al perro...´¡por tu culpa!´, estuvo un día sin mirarme, solo de reojo”.

En tanto, sorprendió al revelar de quién era el bastón que ahora la ayuda a caminar. “Es de Santiago Bal, es lo único que me dejó de herencia”, ironizó. Pero agregó: “Ah, y un andador, que no iba a entrar con eso porque ya doy pena”. Además, se refirió a un particular detalle que tenía colgado en el bastón: ”Se ve que se lo puso para no olvidarse de las llaves”.

Carmen Barbieri y Santiago Bal, luego de la separación (Verónica Guerman/Teleshow)

Meses atrás, la capocómica había revelado en su programa cómo se vengó de su ex cuando conoció su infidelidad. “Cuando yo me separé, le quise reventar la tarjeta a Santiago para que le doliera cuando la tuviera que pagar”, había relatado. Y detalló: “Me compré 4 carteras Luis Vuitton y dos relojes Omega, con brillantes y todo... con la American Express que yo tenía, pero que no era la titular”. “¿Cuánto gastaste en ese momento”, le consultaron. A lo que ella respondió: “No me acuerdo, en ese momento eran como unos 20 mil dólares, pero estaba a dos pesos el dólar”. Y cerró: “Igual hubo que pagarla. Me llamó y me dijo; ´Mirá que me van a sacar la tarjeta si vos no la pagás´. Pero yo le dije: ´No la voy a pagar, vos te fuiste casa, vos pagala´”.

El año pasado, la exvedette fue invitada a Intrusos, donde había revivido aquella separación que estuvo en la primera plana de todos los medios. “Nunca pensé que él se iba a ir de casa”, había admitido la ex participante de Masterchef Celebrity, que contó cómo se dio cuenta que su entonces pareja se había marchado. “Me internaron porque me agarró un ataque, 29 de presión. Cuando volví, ya no estaba y se había llevado la computadora, por las dudas si no había más cosas.... y había más cosas”; rememoró Carmen. Allí reveló que siguen apareciendo recuerdos de aquella infidelidad con la joven a la que no mencionó en la entrevista. La referencia, claro, era para Ayelén Paleo, una de las bailarinas de Bravísima, la obra que dirigía Bal y que protagonizaba Barbieri.

La sorpresa la encontró en un cuadro que estaba en medio de las cajas que Carmen le dio a Federico con recuerdos de su padre. “Se abre el cuadro y se rompe el vidrio. Vuela una foto y cae al piso. ¿Y quién era? La chica, no voy a nombrarla... y desnuda”, expresó la ex Bailando por un sueño, que remató la anécdota con su habitual sentido del humor. “Che, qué cuerpo tiene esa chica. Hizo bien en dejarme...”.

SEGUIR LEYENDO: