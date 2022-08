Benjamín Vicuña compartió fotos retro de su padre, quien se encuentra internado en Chile, y sorprendió por el parecido

Benjamín Vicuña

Luego de haber estrenado obra de teatro, Benjamín Vicuña tuvo que viajar de urgencia Chile para acompañar a su papá, quien se encuentra internado en grave estado, según contaron en LAM. Durante su paso por tiempo indefinido en el país trasandino el actor removió recuerdos familiares con sus padres y compartió varios de ellos en sus redes sociales.

“The wonder years” (Los años maravillosos), escribió en una postal en blanco y negro en la que se ve a su mamá , Isabel Luco Morandé besando en la mejilla a su papá, Juan Pablo Vicuña Parot. En la siguiente historia que el ex de la China Suárez subió a Instagram se los ve a los dos abrazados posando para la cámara y en la tercera, del casamiento de ellos, se suma su abuela.

Isabel Luco Morandé y Juan Pablo Vicuña Parot, los padres de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña viajó a Chile a acompañar a su padre, internado

Sin dudas la última imagen es una de las más emotivas y con el título “Familia”, se ve a un Benjamín muy pequeño, de unos seis años junto con su mamá y su papá, muy parecido a él. También, muy chiquitas, están sus hermanas María José y Carolina, ambas artistas plásticas en la actualidad.

El actor había estrenado el viernes pasado El método Grönholm pero en las últimas horas tuvo que ir a su país natal de urgencia. Las funciones de la obra quedarán suspendidas hasta su regreso. “No la está pasando bien. Viajó porque su papá no está bien, estaba enfermo ya que estaba con respirador pero ahora empeoró, ya está intubado”, explicó Yanina Latorre en LAM.

Benjamín Vicuña compartió fotos del casamiento de sus padres

Benjamín Vicuña con sus padres y hermanas

Sobre el cuadro médico del papá del artista, agregó: “Estaba con una hemorragia intestinal muy fuerte y están tratando de controlarlo. Él ya aclaró que no va a volver hasta que esto se solucione, y no se sabe si va a estar el miércoles en el teatro o si la van a suspender momentáneamente”. Además contó que en los últimos años Benjamín limó asperezas con su papá y pudo reconstruir la relación, que se había visto afectada cuando se separó de su madre. “El padre se casó con otra mujer y por eso tuvo un mal vínculo con él, pero hace poco empezaron a recomponer; a él lo crió el marido de la madre, este empresario que es tan conocido”.

A principio de año, el chileno le dedicó unas sentidas palabras a su padre en su cumple, junto con una foto de cuando tendría unos diez u once años aproximadamente: “Mi mirada de admiración sigue intacta. Te amo. Feliz cumpleaños viejo”.

El viernes pasado se estrenó en el Paseo La Plaza la pieza de Jordi Galcerán, El método Grönholm, que muestra a un grupo de candidatos peleando por un puesto en una entrevista laboral. Hasta que el ex de Pampita regrese al país, las funciones quedarán suspendidas. Según la panelista de Ángel de Brito, las cosas en el elenco conformado también por , Laurita Fernández, Rafael Ferro y Julián Cabrera no estarían bien: “No se juntan para comer, cada uno se encierra en su camarín, no hablan, no fluye”.

En diálogo con Teleshow, Laurita se refirió al proyecto: “Es un thriller teatral, una comedia muy ácida que te hace reír de cosas incorrectas. Es diferente a lo que venía haciendo en teatro con proyectos más lúdicos”. Y sobre la relación entre los integrantes del elenco, aseguró que “hay buena química” y sumó: “Durante los ensayos hicimos un trabajo interesante que nos propuso el director (Ciro Zorzoli), de trabajar de una manera no tan convencional. Fue un proceso lindo”.

