"Y su papá, su mamá, sus hermanos, yo sigo en contacto con ellos, y cada vez que hablo con su papá o sueño nos contamos, y él me cuenta cosas. Ella como que se me aparece, como que viene a decirme cosas. Entonces yo, siempre que la sueño lo llamo y le digo ‘Ricardo, se me apareció Jazmín, soñé con ella, me dice que está bien’, siempre me encargo de decirle a él de que ella me quiere decir que está bien. No sé si será real o es mi deseo, pero me pasa. Me pasa con mi abuela también materna, entonces como que pienso tal vez me quieren decir algo en los sueños”, concluyó la ex subcampeona del Bailando, quien llegó a ganar 750 mil pesos y a responder la pregunta por un millón de la misma moneda.