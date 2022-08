Camila Homs compartió un video mientras se preparaba para salir con su novio

Camila Homs y Carlos Benvenuto se preparan para salir (Instagram)

Después de haber logrado un acercamiento extrajudicial con Rodrigo de Paul, padre de sus hijos Francesca y Bautista, Camila Homs se embarcó con destino a España. ¿El motivo? Por un lado, llevar a sus hijos para que el jugador del Atlético de Madrid pudiera pasar unos días con ella. Y, por el otro, aprovechar esos días libres para disfrutar de unas vacaciones junto a su actual pareja, el empresario Carlos Benvenuto.

“Me voy unos días para que los chicos vean a su padre y yo también pueda tener unos días de vacaciones”, dijo la modelo en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando fue abordada por Pablo Layus y una cámara de Intrusos (América). Y luego, en referencia a su separación del futbolista, quien mantiene una mediática relación con Tini Stoessel, aseguró: “Está todo más tranquilo”.

La idea de Homs era dejar a los chicos con su padre y una niñera, con la que las criaturas están acostumbradas a estar, y quedarse por , quien la había instado a pedir una compensación económica a de Paul y le exige el pago de sus honorarios. “stumbradas a pasar tantos días lejos de su mamá. Así que la modelo aprovechó para improvisar una mini luna de miel en Ibiza junto a su novio, conocido por todos como Charly.

Así las cosas, en la noche del domingo Camila decidió compartir con sus seguidores un video de la intimidad de su pareja, en la que se la ve a ella admirándose en el espejo del baño, mientras el empresario se termina de arreglar para salir. En la grabación, ella está vestida de impecable blanco y él luce una camisa del mismo color. Y todo parece indicar que es la previa de una cena romántica.

Camila Homs junto sus hijos, Francesca y Bautista (Instagram)

Antes de emprender el vuelo, la modelo se negó a dar detalles de la contienda que mantiene con quien fuera su abogado, Ignacio Trimarco, quien la había instado a pedir una compensación económica a de Paul y le exige el pago de sus honorarios. “Ahora estamos en pausa con eso y veremos más adelante como se termina todo”, declaró.

Y aseguró que con el futbolista estaba “todo bien”. “Tengo que cumplir siempre con mi parte. Ya lo hice la vez pasada, cuando viajé, también. Y me parece normal: estamos separados, pero él es el padre de los nenes y le corresponde verlos”, dijo. Pero explicó en relación a la presencia de Benvenuto: “Esta vez decidí irme acompañada, me voy unos días de vacaciones. Y de paso, justamente, aprovecho y llevo a los chicos. Elegí un destino cerca para estar tranquila”.

Cabe señalar que, abordado por el cronista, el empresario evitó dar detalles de su relación con Homs, aunque señaló: “Está todo perfecto”. Según había contado de Paul en la entrevista que había dado hace días a América Noticias (América), la nueva pareja de Camila ya estaba integrada a la familia e, incluso, había formado parte del cumpleaños de su hijo menor, al que él no pudo asistir por encontrarse trabajando en Europa.

“Nos llevamos súper bien, Camila, cada vez que yo fui al país, siempre estuvo a disposición para que vea a los chicos. Ella en unos días se va de vacaciones, no sé a dónde, pero sé que en España con su pareja. Los chicos se quedan conmigo 15 días y los voy a súper disfrutar. Viene la chica que los cuida allá a ellos, viene a acompañarme. No hay nada malo, los dos rehicimos nuestra vida. Los dos charlamos, me preguntó si estaba conociendo a Tini y le dije que sí. Ella me dijo que estaba conociendo gente también. Buenísimo. Siempre lo más importante fue que a nuestros hijos la gente que los rodea los trate bien y así es. Me pone súper feliz si ella se está rehaciendo la vida. La relación entre nosotros es buena”, había dicho Rodrigo en la nota.

