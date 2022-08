Victoria Vannucci inauguró un local de su restaurante saludable en Los Ángeles

Victoria Vannucci abrió su restaurante sustentable en California

Victoria Vannucci sigue haciendo su propio camino en la gastronomía saludable y sustentable en la Costa Oeste de Estados Unidos con su restaurante Pachamama. Después de la experiencia en San Diego, la exmodelo abrió una nueva sucursal en Los Ángeles, en Venice Beach y compartió su alegría y el tradicional corte de cinta en sus redes sociales. Allí se la ve feliz y acompañada por sus hijos Indiana y Napoleón y con el apoyo de la comunidad que celebró el arribo de una oferta culinaria inspirada en el cuidado del medio ambiente.

Además de generar buena parte de los recursos naturales, Victoria se encarga de elaborar todos los platos del menú junto al chef Alan López. La carta presenta opciones veganas y no veganas y, desde las empanadas hasta los tacos, recoge influencias de Argentina, Brasil, México, Colombia y otras regiones de América Latina. Pero si tiene que recomendar, la chef destaca especialmente la fusión de la comida japonesa y peruana y el objetivo primordial de llevar la comida de la tierra a la mesa, tal como el nombre lo indica.

Victoria Vannucci con sus hijos Indiana y Napoleón y el certificado para la inauguración de Pachamama

En la inauguración también estuvo Travis Wolfe, CEO de Bee Leaf USA, la organización que se dedica al rescate y cuidado de las abejas y con el que Vannucci viene trabajando hace cuatro años. El local de San Diego fue el primer restaurante en tener un Bee hive research , un espacio en el que las que las abejas que fueron rescatadas generan la miel que se utilizan en la elaboración de platos y cócteles. Como parte del mismo concepto ambientalista, el restaurante colaboró con una recaudación para la organización Kiss The Ground, la Organización No Gubernamental que realiza acciones de rescate en lugares críticos como el Amazonas.

Victoria Vannucci y Travis Wolfe, CEO de Bee Leaf USA y business partner en Pachamama

La inauguración también contó con el apoyo de la cámara de comercio local, que entregó el certificado oficial para la apertura, que fue fue reflejada en el Los Ángeles Times y otros periódicos y portales de la región. De esta manera, la marca Pachamama sigue dando pasos fuertes en el mercado orgánico de California y se volvió un espejo para la gastronomía sustentable, buscando concientizar a sus colegas en el cuidado del medio ambiente. El uso del plástico en vez del aluminio, con el que se proyecta hacer escuela en el estado de California, sumado al Bee hive research, un concepto en el que Pachamama es pionero a nivel mundial dan cuenta de este proyecto.

En abril pasado, en su visita al país, Victoria habló de esta experiencia en una profunda charla con Teleshow. “Es un gran emprendimiento que me permite no solo alimentar a mis hijos sino también donar jardines a las comunidades cercanas”, relató. Su tarea no transcurre solo en las hornallas, sino que se extiende a los jardines en los que ella misma siembra mientras y a los workshop que dicta frente a quienes quieran aprender a cuidar el mundo. Y cada vez que puede, no duda en rotular a Pachamama como “finalmente mi luz al final del camino”.

Victoria con la miel que produce en su propio local

Victoria estudió gastronomía en la August Escoffier School of Culinary Arts, en Colorado (Texas). Una escuela fundada en 2011 que ofrece conocimientos en artes culinarias, de pastelería y programas basados en plantas. “Fue ahí que me recluí en un rancho y conviví con un matrimonio de granjeros que me ayudó a comprender el circuito de la naturaleza. Con quienes aprendí a trabajar la tierra y asistir a los animales. Acaricié a una vaca por primera vez. Cuidé gallinas. Alimenté caballos. Limpié sus excrementos y hasta los bañé. Con esta pareja abracé la cultura de lo orgánico”, contó en la mencionada entrevista sobre sus primeros pasos en la cocina.

Divorciada legalmente en Estados Unidos del empresario Matías Garfunkel, padre de sus hijos, Vannucci decidió alejarse del ruido de la fama y las polémicas abiertas en Argentina y reconstruir su vida con los pies sobre la tierra. Además, del proyecto gastronómico, desde el año 2018, colabora con Humane Society, la ONG más importante de los Estados Unidos, que desde hace ya 44 años se encarga del animal welfare (bienestar animal) y rescata animales en estado de emergencia. Vannucci la eligió para ser la destinataria principal de la donación de su cadena de restaurantes sustentables para continuar lo que considera su “misión”, por lo cual la entidad recibe parte de las ganancias generadas por sus locales.

