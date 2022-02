La nueva apuesta de Victoria Vannucci y su restaurante en California: menús personalizados y clientes famosos

Victoria Vannucci y parte del Pachamama Team, el equipo que capitanea y ofrece cenas privadas en California

Desde que a mediados de 2020 abrió Pachamama, el restaurant sustentable que ideó en San Diego, California, Victoria Vannucci dio el paso que necesitaba para la nueva etapa que estaba definiendo para su vida. Simbólicamente, dejaba atrás su pasado como modelo de revistas, y, sobre todo, aquellas fotos que se viralizaron en la que se la veía de cacería con su ex marido. “No sabía nada sobre la naturaleza, no sabía nada sobre la vida”, admitió al respecto. Fueron más de tres años el tiempo que le llevó recuperarse, un proceso en el que pudo salir de las depresiones con un cambio radical: abrazando el veganismo y militando el proteccionismo y la economía sustentable.

Y si en un momento costó dar ese primer paso, con algo de salto al vacío y de bucear en lo desconocido, un año y medio después el proyecto no para de crecer. En el horizonte cercano, se encuentra la inminente apertura de una sucursal en Los Ángeles, frenada solo por las restricciones en California debido a la nueva ola de coronavirus. Y además de la diversidad de platos que ofrece en su restaurante, y que conocerlo es una experiencia en sí misma, Victoria y su equipo brindan el servicio de cenas privadas (Private Dinner en inglés), en el que llevan los productos a las casas de los clientes.

Victoria Vanucci abrió Pachamama hace un año y medio en San Diego

En este nuevo emprendimiento, que se suma al Bee Hive Research, a partir del cual Pachamama genera su propia miel, y a las salsas que se venden en el circuito comercial de Los Ángeles, el Pachamama Team trabaja con clientes de manera particular. A partir de la plataforma Air Bnb, que ofrece alojamiento en casas privadas a turistas de todas partes del mundo, en sociedad con otra plataforma de Private Dinner, pueden contratar el servicio, vía telefónica o por Internet, por un precio de 250 dólares por persona.

Claro que en la zona de Beverly Hills o Malibu esos clientes pueden ser celebrities como Kendall Jenner, que es una de las tantas que disfruta de las delicias del restaurante. En personalidades de este tipo, la propuesta del local es mucho más amplia, ya que lo que elaboran Victoria y su equipo es un menú personalizado según cada cliente y con una duración estimada de una semana. En este caso se trata de un tiempo mayor en la elaboración del trabajo, de otra logística de organización y de otros ingredientes, y naturalmente, de otro presupuesto.

Para todos los gustos: una muestra de lo que ofrece el Private Menu de Pachamama

Para detallar cada grilla de platos, Victoria y su equipo se reúnen con los clientes en cuestión para delinear la dieta semanal. El 85 por ciento del menú es vegetariano, pero hay una porción reservada a las proteínas, en caso de que el cliente lo solicite. Pero allí no termina el compromiso con el medio ambiente, ya que el 50 por ciento de las ganancias se reparte con San Diego Human Society, la organización que hace más de 40 años trabaja en la preservación inicial. Una sociedad que nació desde la hora cero del restaurante y es parte clave de su misión en estos tiempos.

De esta manera, la marca Pachamama sigue dando pasos fuertes en el incipiente mercado orgánico de California y empezó a trascender las fronteras del gran país del norte, como le comentaba semanas atrás la propia Vanucci al The National Digest, un medio de Nueva York con alcance nacional. Allí contó cómo Pachamama se volvió un espejo para la gastronomía sustentable, buscando concientizar a sus colegas en el cuidado del medio ambiente, como el uso del plástico en vez del aluminio, con el que se proyecta hacer escuela en el estado de California. Y en especial, se refirió en detalle al funcionamiento del Bee hive research, un concepto en el que Pachamama es pionero a nivel mundial.

Así es la miel producida en el interior del restaurante

Todo comenzó con el rescate de 10 mil abejas, que fueron trasladadas a un sitio especialmente diseñado para ellas dentro del local. Allí generan la miel que luego se utilizará en la elaboración de platos y cocteles para el menú de Pachamama y en ese espacio se realizan workshops y encuentros para explicar por qué son tan importantes para nuestra vida. De hecho fue la propia Victoria quien participó del rescate, con unas imágenes impactantes con las que buscaba generar conciencia: “Hicimos esta producción fotográfica, llena de abejas, para mostrarle a la gente que no son tan peligrosas”, detalló durante la entrevista.

También se refirió al sostén para dar cada paso en esta nueva aventura, y es el equipo que formó en el local, con el que afronta cada nuevo desafío en el rol de capitana. “Como líder de cualquier industria en particular, una debe escuchar a sus empleados. Ellos tienen sus propias ideas, y esto es un equipo. Me siento orgullosa de eso, porque al principio me costó mucho lograrlo. Y fallé mucho, pero creo que en este momento estoy en el momento [donde] puedo decir que este equipo es mi familia”.

