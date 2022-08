Wanda Nara publicó un chat con Maxi López para contar cómo es su vínculo actual

Wanda Nara

Wanda Nara es muy activa en las redes sociales: no solo comparte el día a día de su vida, sino que también suele tener un ida y vuelta con sus fans. En esta oportunidad, la popular empresaria respondió algunas preguntas que le hicieron sus seguidores de Instagram y habló de su actual relación con Maxi López, el padre de sus tres hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto.

Desde que se divorciaron, la hermana de Zaira Nara y el exjugador estuvieron enfrentados en la Justicia por las cuotas alimentarias que le correspondían a sus hijos. Pero con el paso de los años, lograron ponerse de acuerdo en la batalla judicial y en este último tiempo tienen un buen vínculo.

Cuando una persona le consultó sobre su relación con López, Nara publicó un chat que mantuvieron recientemente. “Mirando fútbol con él. Los otros dos bañándose. ¿Todo bien?”, le había escrito Maxi junto a una tierna foto en la que se lo veía sentado en el sillón junto al pequeño Valentino. De esta manera, dejó bien en claro que está todo bien con su ex.

Wanda mostró un chat con Maxi López

Por otra parte, uno de sus seguidores aprovechó para felicitarla por su comportamiento frente a los escándalos mediáticos: “Sólo decirte que es admirable tu postura ante tanta maldad y envidia de la prensa argentina”. La modelo le contestó: “No son todos, son un pequeño grupo. Hay muchísimos periodistas y personas del medio que son personas primero y se preocupan, preguntan y hablan con respeto y coherencia. Muchas veces sólo se necesita usar el sentido común y dejar de lado la envidia o maldad. Ahí la vida fluye más liviana y atraen cosas positivas a sus vidas”.

Luego, cuando otra persona le preguntó cómo lograba “soportar tantas mentiras”, Wanda señaló: “Justo hace un rato me llamó Kennys Palacios preguntándome cómo hago con tanto, porque parece que puedo, pero es mucho para cualquier ser humano”. Cabe recordar que el estilista y amiga de la mediática se encuentra en Buenos Aires y ya grabó una participación para el ciclo Podamos Hablar que podrá ser vista este sábado por la pantalla de Telefe.

“¿Cómo hacés para no darle importancia a lo que hablan?”, le preguntó una usuaria. “Es todo tan alejado de la realidad que es más lo que me sorprende que lo que me pueda enojar”, afirmó la empresaria. Además una seguidora le dijo: “El 90% de la población argentina quiere ser vos”. En tono de broma, Nara le contestó: “Y yo quiero saber el otro 10% quién quiere ser”.

“¿Te molesta que ensucien tu nombre difamándote o ignorás eso?”, le consultaron en Instagram. Con total sinceridad, la empresaria manifestó: “En el fondo siento que la mayoría me conoce y sabe que están vendiendo o haciéndoles creer cosas que no son reales por un minuto de rating. Me duele cuando utilizan personas inocentes porque muchas veces las consecuencias de la exposición sin sentido o con el único propósito de lastimar e injuriar perjudica mucho al que las hace, que no tiene experiencia en este medio”.

