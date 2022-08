Trabaja en PAMI, es actor transformista y deslumbró con su talento en Canta Conmigo Ahora

Las devoluciones del jurado emocionaron a La Barri (Canta Conmigo Ahora. El Trece)

Con 10 de 24 finalistas confirmados, Canta Conmigo Ahora se acerca a la mitad de la competencia y los nervios y las exigencias aumentan día a día. El certamen que conduce Marcelo Tinelli en El Trece vivió un miércoles de emociones y grandes talentos, que pusieron en aprietos al panel de 100 jurados que debe decidir sobre cada interpretación.

En una jornada de buen nivel, hubo una alguien que se destacó por encima de sus compañeros. Se trata de Fede Barri, un actor transformista que se presentó como La Barri, con largo recorrido en comedias musicales y que trabaja como administrativo en una obra social de la tercera edad. “En un área recreativa donde puedo explayar mi arte con los afiliados y afiliadas. Obviamente no voy a trabajar así”, bromeó señalando su look de gala.

“Espero que los cien jurados se pongan de pie y disfruten conmigo este tema”, dijo La Barri y arrolló con su carisma desde el primer momento al despacharse con una versión personalísima de “A mi manera”. A medida que la canción cobraba intensidad, el panel del jurado se fue poblando de luces amarillas, lo que significaba un voto de aprobación. Llegó al final bañada en aplausos y con la adrenalina a flor de piel, fue al encuentro del conductor.

“Cosita de la tía, qué lindo que sos en persona”, lo saludó, demostrando que la timidez no era lo suyo. Marcelo le preguntó a qué se dedicaba, y al escuchar su respuesta, preguntó casi por reflejo “¿PAMI?”, soltando una carcajada del participante. “Bueno, sí. Me decían por cucaracha que no diga dónde” bromeó, antes de anunciar su felicidad por su tarea y mandar un saludo efusivo a sus compañeros.

En ese clima informal, y al descubrir su pasión y oficio por el tango, el Cabezón le pidió que cantara algo, a lo que respondió con un fragmento de “Los mareados”. Hasta que llegó el momento de escuchar las devoluciones del jurado. Manuel Wirtz, Luciano El Tirri, Gladys La Bomba Tucumana y el siempre estricto Alejandro Paker que se vio especialmente conmovido: “Fuiste conmovedora por tu coraje y tu interpretación maravillosa; tenés un color y una manera de decir que te conecta con este relato de estar orgullosa de tus elecciones en toda tu vida. Aplaudí y me levanté por todo esto”, justificó el exigente jurado.

Marcelo Tinelli y La Barri, la mejor participante del miércoles con 99 puntos (Ramiro Souto La Flia)

Pero el mensaje más sentido llegó de parte de Fénix Drag, artista drag queen que al borde de las lágrimas “Es muy fuerte el lugar que se le da a este género donde muchas veces no encajamos, ni en el teatro ni en la misma sociedad”, señaló la jueza y tuvo palabras dirigidas al conductor y al participante: “Que este programa nos dé una oportunidad te lo tengo que agradecer Marcelo, a la producción y a Fede, que defendiste al genero, defendiste tu canción y no tengo más palabras que la emoción por lo que hiciste esa noche”.

“Para nosotros ha sido una obra de teatro”, finalizó L-Gante la recorrida por los votos positivos antes que Marcelo desembocara en una jurado en particular. Es que la cosecha de La Barri había sido de 99 luces amarillas, y el conductor apeló a su “formación periodística” antes de encarar a Claudia Carenzio, cantante y coach vocal, y la única de la tribuna judicial que permanecía sentada.

Fenix Drag se conmovió por la actuación de La Barri (Ramiro Souto La Flia)

“Me gustó tu voz, me pareciste muy afinada. Me faltó un poquito de power en la interpretación. Es un clásico y no me llevaste al alma como me hubiese gustado. Eso me pasó, y eso no significa que no sos una artista completa y te deseo lo mejor”, alegó ante cierto murmullo de sus colegas.

Para descomprimir, el Puma Rodríguez la llenó de elogios e hizo referencia a su trabajo en PAMI. “Me apunto en tu obra social porque esta gente debe gozar contigo. Eres de verdad una estrella”, elogió. Con sus 99 puntos, La Barri naturalmente se quedó con el primer lugar del miércoles y virtualmente en la final de un certamen cada vez más apasionante.

