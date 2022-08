Camila Homs viajó a España con sus hijos y su novio: cómo será su reencuentro con Rodrigo de Paul (Video: Intrusos)

Después de la tormenta, parece haber llegado la calma. Es que después de haber logrado un acuerdo judicial con Rodrigo De Paul, Camila Homs organizó unas vacaciones y voló este viernes por la mañana hacia España, acompañada por sus hijos Francesca y Bautista, pero también por su nuevo novio, el empresario Carlos Benvenuto.

“Me voy unos días para que los chicos vean a su padre y yo también pueda tener unos días de vacaciones”, dijo Camila en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando fue abordada por Pablo Layus y una cámara de Intrusos (América). “Está todo más tranquilo”, agregó para describir cómo están las cosas con su ex.

Asimismo, fue consultada por el conflicto con su abogado, Ignacio Trimarco, quien hizo un reclamo público por el pago de sus honorarios correspondientes a la mediación entre la rubia y el futbolista de la selección argentina. “Ahora estamos en pausa con eso y veremos más adelante como se termina todo”, declaró Homs.

Camila Homs viajó a Ibiza

“No voy a hablar de eso, pero está todo bien”, dijo después con respecto a cómo está su vínculo hoy con De Paul. “Tengo que cumplir siempre con mi parte. Ya lo hice la vez pasada, cuando viajé, también. Y me parece normal: estamos separados, pero él es el padre de los nenes y le corresponde verlos”, agregó.

“Esta vez decidí irme acompañada, me voy unos días de vacaciones. Y de paso, justamente, aprovecho y llevo a los chicos. Elegí un destino cerca para estar tranquila”, contó Camila sobre su viaje hacia Ibiza, en donde estará acompañada por Benvenuto. Layus también abordó al empresario, quien optó por no hablar demasiado ante cámara. “Está todo perfecto”, definió Carlos acerca del momento que está viviendo Camila y, tal vez, pensando en formar una nueva familia ensamblada.

Camila Homs habló de la posibilidad de ensamblar la familia

“Estoy muy bien. Estoy en pareja, contenta”, había dicho Camila días atrás respecto a su vínculo con el empresario. Y desmintió que su nuevo novio haya conocido a De Paul en el cumpleaños de su hijo, como había trascendido en algunos medios. “Rodri no estaba, por trabajo. No se conocieron”. Por último, cuando le consultaron si en un futuro existía la posibilidad de ensamblar las familias, Camila respondió: “Podría ser”.

En Intrusos (América), el periodista Gonzalo Vázquez dio algunos detalles sobre Benvenuto, de quien se saben muy pocas cosas. “Suele salir con famosas, viaja mucho y le gusta ir al gimnasio a entrenar. Es vecino de Camila, tiene un departamento de lujo en Puerto Madero, con 400 metros cuadrados y terraza propia. Ellos se conocieron hace un mes”, contó el panelista.

“Nos llevamos súper bien, Camila, cada vez que yo fui al país, siempre estuvo a disposición para que vea a los chicos. Ella en unos días se va de vacaciones, no sé a dónde, pero sé que en España con su pareja. Los chicos se quedan conmigo 15 días y los voy a súper disfrutar. Viene la chica que los cuida allá a ellos, viene a acompañarme. No hay nada malo, los dos rehicimos nuestra vida. Los dos charlamos, me preguntó si estaba conociendo a Tini y le dije que sí. Ella me dijo que estaba conociendo gente también. Buenísimo. Siempre lo más importante fue que a nuestros hijos la gente que los rodea los trate bien y así es. Me pone súper feliz si ella se está rehaciendo la vida. La relación entre nosotros es buena”, había dicho Rodrigo de Paul a fines de julio sobre cómo están las cosas con su ex.

