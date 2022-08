Casi muere de bebé, fue abusada a los 7 años y trabaja desde los 14 para ayudar en casa: la joven que contrató Wanda Nara

La joven que trabaja en el local de maquillajes de Wanda Nara contó su historia de vida

En diciembre de 2021 Wanda Nara lanzó su línea de cosméticos e inauguró un local en un reconocido shopping porteño. Al enterarse del evento, Camila Oliveto asistió con la esperanza de darle su currículum a la empresaria. El video del momento en que el CV de la joven maquilladora llegó a las manos de la mediática se hizo viral, y poco después la llamaron para que forme parte del staff. Desde ese entonces trabaja en una de las sucursales, y durante una entrevista radial reveló las adversidades que enfrentó desde la infancia y en qué momento particular llegó esta ansiada oportunidad laboral.

Tiene 20 años y es oriunda de la ciudad bonaerense de Azul. Con timidez y humildad, dio a conocer su historia de vida en El Show de Ulises Jaitt (Radio digital XLFM), y generó la admiración del conductor por la resiliencia con la que enfrentó su doloroso pasado. Sobre los momentos más difíciles que vivió, confesó: “Pasé por varias cosas personales con mi familia y en mi infancia también, la pasé mal en el hospital”. Luego profundizó: “Tuve tres paros cardíacos cuando era chiquita porque nací antes de tiempo, y a los seis meses me pasó eso; que me perjudicó en lo que es vista, corazón, pulmón”.

“Después me han operado varias veces, de apendicitis, hernia, y vista”, agregó. En cuanto a las secuelas que sufrió en su salud, contó que tiene que tomar ciertos recaudados al hacer ejercicio, agitarse demasiado o transitar angustias: “En el corazón tengo la válvula abierta, pero gracias a Dios no me ha pasado nada, dentro de todo llevo una vida normal, tratando de que sea saludable. Creo que todo lo que pasa en esta vida es para aprender algo y me ha enseñado mucho”.

Camila Oliveto junto a Wanda Nara la vez que la empresaria se infiltró en su propio negocio para despistar a todos

Debido a las lecciones que adquirió por su experiencia, aseguró que su filosofía es vivir cada día como si fuera el último, y ser fiel a ella misma. El hermano de Natacha Jaitt -fallecida en 2019- le preguntó si Wanda está enterada de esas vivencias, y la maquilladora detalló que nunca se lo comentó. En este sentido, recalcó que la vio personalmente en tres ocasiones, cuando visitó su local, y la impresión que le dio fue la de una persona cálida por como se dirigió a todas sus compañeras de trabajo.

“La primera vez que la vi yo estaba re nerviosa, no sabía como reaccionar. Me estaban grabando de todos lados y era raro, pero siento que ella tiene una energía de fortaleza. La siento como una persona muy dominante en el sentido de abundancia, que tiene una energía que atrae mucho”, expresó. Y completó: “Creo que haga lo que haga le va a ir bien, transmite mucho eso, y va para adelante sea cual sea la circunstancia que haya que pasar, negativa o no, ella va para adelante”.

En una profunda entrevista reveló que sufrió tres infartos cuando tenía 7 años

Además explicó que buscaba trabajo desde hace bastante tiempo, y que su primer curso de peluquería lo hizo a los 12 años, con la intención de ayudar a su familia lo antes posible. “Mi mamá siempre trabajó en casas de familia, le costaba subsistir, y la ayudo hasta hoy para salir adelante con todo”, comentó, luego de admitir que empezó a trabajar desde los 14 para colaborar con algo de dinero. Más adelante se perfeccionó en el arte del maquillaje y estudió también astrología.

Sobre su padre, reveló que no tuvo relación desde que nació, y que jamás ayudó económicamente. En el último tramo de la extensa charla hizo otra desgarradora confesión: “Fui víctima de abuso sexual cuando era muy chica, y lo dije unos años después cuando ya era grande porque me generó mucha vergüenza y prefería no contarlo”. Luego pidió no entrar en detalles de aquel traumático recuerdo, y aseguró que gracias a la terapia pudo superar los ataques de ansiedad y la depresión que padeció. “Cuando vine a capital tampoco me fue fácil, pero yo soy de insistir hasta lograr una meta, y ahora me siento muy bien por suerte”, concluyó.

