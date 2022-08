Qué dijo Camila Homs sobre la posibilidad de armar una familia ensamblada con su nuevo novio

Camila Homs habló de la posibilidad de ensamblar la familia

Camila Homs le dio una nueva oportunidad al amor de la mano de Charly Benvenuto, luego de haber tenido una relación de 12 años con Rodrigo de Paul, el padre de sus dos hijos, Francesca y Bautista. Por su parte, el jugador de fútbol de la Selección Argentina rehízo su vida amorosa junto a Tini Stoessel.

Ahora la joven y el deportista están en plenas negociaciones en la Justicia por la cuota alimentaria que le corresponde a sus pequeños. Y para evitar más conflictos con su ex, la modelo optó por bajar el perfil en los medios. “No voy a hablar de mi vida privada. Ya hablé un montón. Estoy bien así y espero que me respetes”, le respondió a la cronista de Socios del Espectáculo (El Trece).

Pero, sí decidió hablar de su actual relación con Benvenuto: “Estoy muy bien. Estoy en pareja, contenta”. Y desmintió que su novio haya conocido a De Paul en el cumpleaños de su hijo, como había trascendido en algunos medios: “Rodri no estaba, por trabajo. No se conocieron”. Por último, cuando le consultaron si en un futuro existía la posibilidad de ensamblar las familias, Camila respondió: “Podría ser”.

Tini y Rodrigo De Paul disfrutan de su historia de amor

Esta semana, Horacio Homs, habló con Intrusos sobre la conflictiva separación de su hija. “A ningún padre le gusta ver sufrir a un hijo, esa es la realidad, pero son cosas que pasan y no tengo dudas que Camila va a salir adelante”, aseguró en el programa de América conducido por Florencia de la V.

Luego, se refirió a la entrevista que dio Rodrigo sobre su vida amorosa: “Me sorprendió, pero hay que comprenderlo a él también. Rodrigo es muy buen chico, está solo en Europa y tuvo muchas emociones juntas. Creo que también hay que ponerse en el lugar de él: tuvo la Selección, fama, buena posición económica... Fueron muchas cosas de repente y creo que lo desbordó demasiado”. Y se sinceró: “No entendí la nota, pero cada uno hace lo que quiere y le parece mejor”.

Además, Horacio descartó de plano una versión que circula desde hace semanas, y que echó a rodar el propio presidente de la AFA, Chiqui Tapia: que la separación con Camila, que por estos días se dirime en la Justicia, le impida viajar a Qatar. “Rodrigo tiene que dejarse de joder y pensar en el Mundial. Tiene que bajar su exposición”, graficó el exsuegro del compinche de Lionel Messi en la Selección Argentina, hasta dejando escapar cierta esencia futbolera. Y aclaró: “Ni a mí ni a Camila se nos pasaría por la cabeza hacer una demanda o una denuncia penal para dejarlo afuera de ese certamen que es tan importante para él. Va a jugar el Mundial y la va a romper, como lo viene haciendo hasta ahora”.

Por último, se refirió a los rumores que indican una superposición de fechas entre el comienzo del noviazgo de De Paul con la cantante y la relación con su hija. “De eso no voy a hablar, eso lo tiene que decir mi hija. Yo no sé de fechas y nunca le pregunté a Camila, con ella ese tema no lo hablé. No me gusta meterme en cosas que le hacen mal a ella”. Pero agregó: “Hasta enero yo pensaba que estaba todo bien, no pensé que era tan grave el asunto (...) Me sorprendió que rehiciera su vida tan rápido, pero cada uno hace las cosas como le parece”.

