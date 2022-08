Mica Viciconte apostó por un cambio de look que dividió opiniones: “¿Sos vos?”

Mica Viciconte integra el equipo de Ariel en su salsa, a tres meses de haber sido mamá de Luca

Desde mediados de junio Mica Viciconte forma parte del programa Ariel en su salsa (Telefe), y cada día apuesta por distintos looks que luego despiertan repercusiones en las redes. Con más de 3,5 millones de seguidores en Instagram, la ganadora de la tercera temporada de Masterchef Celebrity publica fotos y videos todos los días, intercalando su vida como mamá de Luca -fruto de su relación con Fabián Cubero- y sus compromisos laborales. El martes sorprendió con una renovada apariencia en el ciclo que conduce Ariel Rodríguez Palacios y abrió el debate en una encuesta para conocer las opiniones de sus followers.

A través de sus stories, retrató su outfit: un mono de jean que combinó con zapatillas, pero lo que más llamó la atención fue la elección del peinado. Esta vez optó por una colita con flequillo, y no por el tradicional cabello suelto con ondas que la caracteriza. Aunque ya había elegido otros recogidos anteriormente, hasta el momento nunca había cambiado la melena hacia el costado.

Su compañero, Nico Peralta, se asombró cuando se la cruzó en el backstage y compartió un video donde bromeó: “Acá con la chica del flequillo, ¿sos vos Mica?”. La ex Combate también se sumó a los comentarios y después de mostrar distintos ángulos, preguntó: “¿Va o no va?”. Cuando habilitó las opciones de respuesta en sus historias, aunque el porcentaje estuvo parejo, se inclinaron por la negativa: 49% la apoyó y el 51% restante no bancó la propuesta.

La ex Combate cambió de look por un día

Mica Viciconte lució flequillo en Ariel en su salsa

Entre risas, ni bien comenzó la entrega del jueves, el chef le preguntó por el flequillo al ver que volvió a su peinado de siempre, y ella se sinceró: “No, ya se fue el fleco, hoy vine más tranqui”. De esta manera quedó en evidencia que no se cortó el pelo, sino que recurrió a uno de los mechones de su cabello largo y lo trajo hacia adelante para probar otro look.

Dos semanas atrás, cuando el programa cumplió un mes al aire, Palacios extendió su gratitud a los espectadores por el acompañamiento que le brindan: “Gracias a la gente que está en sus casas porque sin ella no existimos”. En esa edición se había generado un insólito diálogo con Peralta, cuando expresó: “Un mes pasó rápido, lo que quiere decir que la estamos pasando muy bien”. Y el chef no coincidió con su colega y remató: “A mí me pareció eterno...”. Luego dio detalles del momento en el que lo convocaron para regresar a la televisión.

La influencer lanzó una encuesta en su Instagram sobre su nuevo look y el resultado fue parejo

“El equipo fue sorpresivo. Vamos a decir las cosas como son… te dicen vas a estar con una chica que se llama Mica, ¿cuál? ¡Nooo!”, reveló Ariel. También, hizo un comentario sobre Peralta: “Después Nico que decís ‘¿cuál es este?’. Decí que es amigo de Daniel Gómez Rinaldi. Y bueno... después lo que toca, toca”. Sin embargo, lo que parecía una pelea en puerta, quedó muy lejos de la realidad, ya que la semana siguiente disfrutaron de un juntada con asado incluido en la casa del cocinero, quien deleitó a sus compañeros con un costillar a la parrilla y diferentes platos dulces. También se sumó Cubero y el pequeño Luca.

SEGUIR LEYENDO: