Evangelina Anderson fue a la playa con sus hijos y llamó la atención por el particular menú que eligió

Evangelina Anderson disfrutó de unas vacaciones en Marbella junto a sus tres hijos

Por estos días, Evangelina Anderson disfruta del verano europeo en uno de sus lugares preferidos, Marbella. La modelo, que supo vivir muchos allí cuando su marido Martín Demichelis jugaba en el club Málaga -situado a pocos minutos de allí-, regresó a disfrutar de las paradisíacas playas de esa ciudad junto a sus hijos Bastián, Lola y Emma. En esta oportunidad, el exfutbolista no pudo ser de la partida porque tuvo que quedarse cumpliendo con sus compromisos laborales en Alemania, donde se desempeña como entrenador en el Bayern de Múnich II.

Lo cierto es que, fiel a su estilo, decidió compartir algunas postales de sus vacaciones en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de tres millones de seguidores. “Atardeceres inolvidables”, escribió en uno de sus posteos, donde mostró cuatro imágenes, dos de ellas junto a sus tres hijos y otras dos que llamaron la atención por el exótico menú que estaba degustando. Es que, contrario a lo que la mayoría suele comer en la playa, Eva eligió una combinación bastante particular: vino tinto, que tomó en una copa de vidrio que se llevó especialmente, y pizza.

Pizza y vino tinto, el menú que eligió Evangelina Anderson en la playa de Marbella

Evangelina Anderson junto a sus hijos en la playa de Marbella

La publicación, que tuvo miles de “me gusta”, inmediatamente también recibió miles de comentarios, entre los que se destacaron los de algunas de sus amigas y colegas famosas como Mariana De Melo, María Eugenia Ritó y Majo Martino, quienes halagaron su belleza y la de sus tres niños.

Unas horas antes, Anderson había publicado una foto suya manejando en bikini, con un sugerente comentario: “Espero que no me pare la policía volviendo de la playa”. Las respuestas de sus seguidores no se hicieron esperar y, entre las que más originales, Yanina Screpante, la ex del Pocho Lavezzi, le apuntó: “Jajajaja ¡si te ven así te dejan demorada mi amor! Con tal de mirarte un ratito más”. Y Majo agregó: “Jejejeje te llega a parar y solo imagino la cara del policía”.

Evangelina Anderson se mostró manejando en bikini

Si bien la modelo cumplió sus 39 años el pasado 23 de julio, aprovecho sus últimas horas en esa ciudad española para volver a celebrarlo, pero en esta ocasión junto a los amigos que viven allí. Para esto, reservó un restaurante con vista al mar, donde aprovechó para tomar unos tragos y comer exquisitos platos.

El cumpleaños de Evangelina Anderson en Marbella

En tanto, el primer festejo lo había hecho días atrás en Alemania junto a su familia. En esa oportunidad, la cumpleañera disfrutó de una celebración que comenzó en el interior de la casa con una cena y culminó en el jardín con el momento de soplar las velas. Las mesas fueron decoradas con distintas flores y la propia Evangelina sumó una vincha de rosas para estar a tono con el festejo. “Cumpleaños muy feliz”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto con su marido y los tres niños. A través de sus historias registró también cuando Demichelis la invitó a bailar y sonó “Universo Paralelo”, la versión de La Konga y Nahuel Pennisi, y ella no dudó en aceptar.

Al ver a sus padres, Abrojito -el tierno apodo con el que se refiere a su hija menor, de cinco años- tomó la iniciativa y los imitó. “¡Mírenla enseñándole a bailar cuarteto a su amiguita alemana! ¡Todo lo que está bien!”, contó la modelo a pura alegría y capturó el instante en que la pequeña explicaba cómo mover las caderas y los brazos para seguir el ritmo de la música.

