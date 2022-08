La mamá de Matías Defederico denunció a Cinthia Fernández por acusarla de hacer brujerías (Video: América)

Los idas y vueltas entre Cinthia Fernández y Matías Defederico ya son moneda corriente y se volvió a sumar otro capítulo en esta saga interminable. Lo último es la denuncia que la mediática realizó con respecto a una supuesta “macumba” que se le habría realizado a su abogado, Roberto Castillo. A fin de evitar conflictos legales, Fernández se limitó a responsabilizar a “Doña Rosa y sus secuaces”, pero aunque no dio nombres la indirecta fue para Analía Frascino, la mamá del ex futbolista.

Frascino no se quedó atrás y decidió denunciar a la panelista de Momento D (El Trece) por “hostigamiento y violencia doméstica”, según contó este martes en el aire de A la tarde (América). La señora acudió a la Justicia porque Fernández la acusó de hacer “brujerías” en una entrevista.

En su defensa, argumentó que en el video que posteó su ex nuera aparece un hombre pero no está ella. “No me vi a mí. O sea, me está culpando de algo que no sé… En realidad, llegó de vacaciones. Estuvimos una semana tranquilos y ahora empiezan”, dijo y se mostró muy molesta con la situación.

La mamá de Matías Defederico y Cinthia Fernández, nuevamente enfrentadas

En el panel le preguntaron acerca de un hombre llamado “Tata”, pero Analía se desligó rotundamente: “Yo ya expliqué que no conozco a ningún Tata. Si no, no hubiera hecho una denuncia, no sé a qué se refiere. Pasa que llega de vacaciones y alguna bomba tiene que tirar, tiene que volver a dar un pantallazo”, insistió.

Y luego, dijo: “Denuncié lo de los huesos humanos, lo que subió hoy y quiero muestre los chats donde noche tras noche le pedía plata. Eso fue a parar a la fiscalía. El Dr. Castillo pidió una tregua y yo se la di porque fui a la Justicia y no a un canal de televisión. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quiere una tregua o guerra? Yo voy a ir a la Justicia”.

“Doña Rosa y sus secuaces se ve que me extrañaron, tengo un video que no lo van a poder creer. Les va a dar escalofríos”, había expresado Cinthia en sus historias de Instagram. “Es un asistente de un templo, lo agarró la policía. Tenemos todos los datos y tenemos pruebas con imágenes entrando a este lugar donde hacen estas cosas macabras para ‘romper relaciones’ con mi abogado Roberto Castillo. Se ve cómo mira directo a su casa... Cuando se dio, cuenta se fue”, explicó antes de dar a conocer las imágenes en cuestión.

Cinthia Fernández acaba de llegar de vacaciones de Bariloche (Foto: Instagram)

“La maldad tiene un precio y le va a costar muy caro a Doña Rosa y sus secuaces. No se imaginan la información que tengo. Todo directo a la Justicia”, agregó. En el video se ve a una persona colocando distintos elementos en el piso. Al otro día, grabaron los restos que quedaron en el lugar: rosas, picantes, monedas y botellas de vino blanco. “Vergonzoso, pero les salió mal, y ahora hay pruebas”, dijo Cinthia.

“Usted, la que puso un fémur de hueso humano en la puerta de mi casa porque vive haciendo gualichos con ese señor Tata. ¿O no? Entraba al living de su casa y su ex marido estaba degollando gallinas. ¿Usted, señora?”, fue la durísima acusación realizada por Fernández.

