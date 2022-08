Moria Casán se enfureció y abandonó un móvil cuando la vincularon con una estafa

A Moria Casán la vincularon con una estafa a Rocío Quiroz y reaccionó con insultos (video: LAM)

En LAM (América) vincularon a Moria Casán con una estafa que sufrió la cantante Rocío Quiroz en 2020, cuando perdió su casa en un temporal. Es que la diva la conectó con con el abogado Gerardo Sánchez Ibarra, quien se ofreció a ayudarla pero lejos estuvo de hacerlo. Un movilero del programa que conduce Ángel De Brito le preguntó a Moria por la estafa que sufrió la cantante de cumbia y se descargó.

“No tengo la menor idea. Yo no lo conozco”, comenzó diciendo la One y dio su visión de los hechos. “Mientras estaba en el jurado del Cantando me llamó un chico que hizo de nexo. Me dijo: ‘Hay un señor que se ofrece a hacerle la casa a Rocío’”, dijo y recordó que ella misma le ofreció su casa a la cantante.

“Enseguida se pusieron de acuerdo. Hasta lo que yo seguí del proceso, él le dio un millón de pesos en materiales y eso se lo llevó a su casa. Estuve siguiendo el caso hasta que llegó todo a Chascomús. Después, qué pasó entre ellos, no tengo la menor idea”, agregó Moria, visiblemente fastidiada con la información ventilada en el programa de chimentos.

“Me parece una gran mala leche que estén todo el tiempo pensando que yo lo presenté. Yo no presenté a nadie. ¡Me parece lamentable! Yo solamente estoy haciendo un favor”, disparó, para después agregar: “Da la causalidad que les encanta mi nombre para salir. ‘Moria le presentó...’ No tengo nada que ver, traté de hacer el bien”.

Ante la insistencia del notero, Moria se lo sacó de encima de manera tajante. “Basta, no me rompan más las pelotas y busquen mierda en otro lado que acá no la van a encontrar”, explotó mientras se corría del foco de la cámara repitiendo “lamentable, lamentable”.

El conflicto entre Moria y Quiroz surgió en el Cantando 2020 (El Trece), cuando la cumbiera fue una de las revelaciones de dicha edición, llegando a la semifinal junto a su colega Rodrigo Tapari. Pero durante el certamen, un temporal arrasó con su casa, ubicada en la localidad de Chascomús. Y Casán, que era jurado, decidió tenderle una mano, primero hospedándola en su casa y, luego, conectándola con el abogado.

“El modus operandi de este señor es: ‘Me hago el solidario y después te saco el triple’”, caracterizó la panelista Estefanía Berardi, quien se comunicó con el marido de Rocío Quiroz, Eduardo, quien le dio más detalles. “El abogado le preguntó al marido de Rocío a qué se dedica y él le cuenta que a las ventas de autos. Después, le ofrece hacer un negocio con autos que él tenía para que los venda a cambio de una comisión. En un momento, el abogado le dice al marido de Rocío que estaba con un ‘problemita’, que necesitaba cinco mil dólares, si él se los podía prestar. Y como ya había una confianza, él se los presta, que son de la familia, de todos”, reveló.

Rocío Quiróz y Rodrigo Tapari en Cantando 2020. En ese certamen la cantante se vinculó con Moria Casán

“Le pidió plata prestada y se la dio, porque tenía los autos. La segunda vez que le pide es para saldar unos cheques de publicidad en el programa de Mirtha Legrand, porque pautaba por un hogar. Eran siete mil dólares. Eduardo me dijo que no era plata suya”, agregó la panelista.

“En un momento, no había más autos, porque se vendieron, y Eduardo le prestó un montón de dinero. Cuando le pidió que le devolviera, el abogado comenzó con las excusas y en un momento desaparece, lo bloquea, se fuga y ahora está en Italia. En total, son 65 mil dólares que estafó a la familia de Rocío Quiroz”, cerró Berardi.

