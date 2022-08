Fotos: Julieta Cardinali, Analía Franchín, Militta Bora y todos los famosos en el estreno de la obra de Romina Richi

"No te vayas con amor o sin él", la obra que dirige Romina Richi y protagonizan Leonora Balcarce y Lucila Mangone se estrenó ayer en el Paseo La Plaza (Fotos: Ramito Souto)

En una gran noche para el teatro, este lunes en el Paseo La Plaza se realizó el estreno de prensa de “No te vayas con amor o sin él”, la obra de Norman Briski que en esta oportunidad es dirigida por Romina Richi y en la que actúan Leonora Balcarce y Lucila Mangone.

Con la presencia de muchos invitados famosos, se realizó un cocktail previo en la sala Alfonsina Storni y, luego, la función en la Sala Córtazar de ese complejo teatral. Alejandra Radano, Analia Franchín, Bárbara Lombardo, Julieta Cardinali, Gastón Portal, Julieta Zylberberg, Mex Urtizberea, Militta Bora, Rosario y Julieta Ortega fueron algunas de las figuras invitadas.

Romina Richi es la directora de "No te vayas con amor o sin él"

Julieta Cardinali sorprendió con sus calzas azules en el estreno de la obra

Analía Franchín combinó un original mono azul con campera de cuero negra

El argumento de la obra se centra en la relaciones de poder y sumisión, y también se cuestiona el “falso estado de bienestar” y se desnudan las miserias humanas más profundas. “´No te vayas con amor o sin él´ es el ejercicio de amo y esclavo donde se entiende que la emancipación sería la derrota de uno por sobre el otro. Esta obra tiene como novedad que cuando el esclavo toma el poder, es decir, se emancipa, quiere ser amo. Entonces se desarrolla la circularidad que da a entender que, aparentemente, la lucha de clases no tendría solución”, explicó Briski.

Esta obra pretende imprimir el universo cotidiano de dependencia afectiva y económica entre una patrona y su empleada doméstica. Revela también la naturaleza del afecto en una sociedad gobernada por la alienación, la soledad y el dinero. El relato se centra en el vínculo entre la Señora y la Señorita, una relación en la que el poder no circula de manera unidireccional, sino que ambos personajes se lo disputan permanentemente, haciendo que la dependencia fluctúe.

Militta Bora, con un look total black

Las hermanas Julieta y Rosario Ortega, presentes en el estreno de "No te vayas con amor o sin él"

Romina Richi junto a las protagonistas de la obra, Leonora Balcarce y Lucila Mangone

En una reciente entrevista con Teleshow, Romina y Leonora hablaron sobre la gran amistad que tienen y también sobre este nuevo proyecto que las une laboralmente. “Es espectacular. A mí no me había pasado tanto de que haya un director que dirija específicamente al actor, que es lo más lindo que te puede pasar. Y bueno, Romina siendo actriz también tiene ese toque de dirigir muy bien la actuación”, la había elogiado Balcarce a su colega.

Gastón Portal, otro de los famosos que asistieron al estreno

Leonora Balcarce y Lucila Mangone, en escena

Además, ambas se habían referido a sus inicios en la actuación. “Yo empecé a los 17: la primera cosa que hice fue Montaña rusa, otra vuelta. Pero ya había trabajado en una panadería, a partir de los 15; después en un bar a la noche, después vendedora. Para mí estuvo buenísimo porque me hice un montón de amigos de mi edad, estábamos todos en la misma. Era como ir al colegio de siete de la mañana a seis de la tarde durante seis meses que duró Montaña rusa…, y para mí estuvo bárbaro”, reveló Leonora. En tanto Richi, había señalado: “Yo empecé bastante más chica, a los 12, y lo hacía por diversión. Hice 40 comerciales de muy chiquita y de repente salía del colegio y me iba a trabajar. Al viaje de egresados me fueron a buscar, me fui antes… No sabía si estaba bien, ¿me entendés? Ya en la secundaria decidí cambiar de colegio, pagarme mi colegio. Entonces, tenía como mucha responsabilidad”.

