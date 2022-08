Denise Dumas reveló que su hijo se quiere ir del país: “Me parte el alma”

El dolor de Denise Dumas porque su hijo se quiere ir a vivir al exterior

El 1° de agosto Denise Dumas comenzó un nuevo desafío profesional al ponerse al frente de El sueño de tu casa propia, el ciclo de El Nueve que, como su nombre lo indica, tres familias por semana buscan acceder a la final mensual para poder tener su primer hogar. Detrás de una dinámica competitiva de juegos corporales, de conocimiento general y otro tipo de destrezas, se esconden sus historias de vida, muy diferentes entre sí, pero igualmente conmovedoras

En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli para La Once Diez, Denise mostró su alegría por este proyecto que le permite la posibilidad de “cambiarle la vida para siempre” y contó la emoción que se movilizaba al hacer el programa: “Me reconcilió con la Argentina porque reivindica a la gente solidaria, la gente que se esfuerza, que trabaja, que lucha por lo que quiere”, destacó. En este sentido, celebró el tendido de redes que se genera, donde más allá de la posibilidad de ganar la casa, se pueden visibilizar diferentes realidades, para activar una red de acciones solidarias y colaborar con cada participante en un contexto de país cada vez más complicado para la construcción.

Denise Dumas conduce El sueño de tu casa propia por El Nueve

A lo largo de la entrevista, Moskita Muerta la advirtió un poco más sensible de lo habitual y le preguntó si se relacionaba con el programa o con otro tema. Y allí Denise reveló cómo el contenido de su ciclo se vincula directamente con una angustiante situación personal. “De mis cuatro hijos hay uno que se quiere ir a vivir afuera porque saca cuentas y nunca le va a dar la vida para comprar una casa en este país, como le pasa a un montón de gente. Y son cosas que te desaniman un poco, te parten el alma”, señaló la conductora, en referencia a Santino, uno de los hijos que tuvo con el músico Germán Barceló.

“Entonces sí me sensibiliza este programa”, continuó, “porque son todos los días esas historias, gente que labura de sol a sol y se merecen una casa enorme y tener la tranquilidad de haber trabajado toda su vida y poder descansar en su casa y no seguir pobrecitos laburando sin parar por un alquiler”, detalló. Conmovidas por la situación, las conductoras le plantearon la contradicción entre el las ganas de tenerlo cerca y de verlo feliz cumpliendo sus deseos. “Es lo que él quiere hacer, es su crecimiento y a donde vaya lo acompañaremos”, sentenció.

Denise Dumas junto a su familia

Denise Dumas y Germán Barceló se casaron en 1999 y se separaron en 2005. Durante el matrimonio nacieron los dos hijos mayores de la conductora: Isabella y Santino. Un año después de la ruptura, Denise conoció a su actual marido, Martín Campi Campilongo, con quien fue madre de Emma, nacida en 2007, y Francisca, en 2012.

En 2019 la conductora contó en Hay que ver (El Nueve) cómo había surgido su historia de amor con el cómico e imitador. “Me quedé hablando con él en ShowMatch, de casualidad, y yo trabajaba con José María (Listorti) en el teatro, ya éramos muy amigos con él”, explicó, y aseguró que el humorista fue clave en su rol de celestino. “Hablábamos mucho cada vez que nos cruzábamos y yo me dije: ‘Bueno, ojalá se haya quedado pensando en mí’, y no dije nada, pero al día siguiente en el teatro entró José a mi camarín y me dijo: “Vos, atorranta, ¿qué estuviste haciendo con un amigo mío que me llama y me pide tu teléfono?”, agregó.

