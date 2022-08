Ximena Sáenz: “Vengo de una época donde el chiste sexual en la cocina era cotidiano, y tenías que lidiar con eso”

Ximena Sáenz regresó a la Tv Pública con Cocineros y Cocineras (Foto: We Prensa)

“¿Por qué me voy? Me voy porque siento en lo profundo de mi ser que cumplí un ciclo en el programa. Estuve 12 años haciendo Cocineros Argentinos y caí en la cuenta de que es el tiempo que uno pasa en la escuela desde que entra siendo un niño de 6 años hasta que sale siendo bastante grandecito, a los 18. Y estaba bastante perdida en mi búsqueda vocacional. Creo que el programa me encontró a mí y me hizo muy feliz. Francis Mallmann nos contó que considera necesario cerrar algunas puertas para poder abrir otras. Me sentí interpelada cuando lo dijo porque es lo que me pasaba. Necesito cerrar un ciclo para poder empezar otro”, escribía con una sensación ambigua hace dos años Ximena Sáenz, al anunciar su salida del ciclo de la Tv Públuica.

Un año y medio después... luego de abrir aquellas puertas que consideraba menester y que le permitieron cumplir otros sueños, como el del restaurante propio, la cocinera 39 años regresó, y por la puerta grande al canal de la avenida Figueroa Alcorta, a retomar con la conducción del programa que según ella dijo varias veces, fue como una escuela. Pero no solo ella volvió cambiada, más plantada y renovada, sino que el envío, ahora acorde con los cambios de época, se rebautizo con el nombre de Cocineros y Cocineras y que sumó a su staff también a Narda Lepes y Karina Gao (continúan de lunes a viernes desde las 14.30 Juan Ferrara, Juan Braceli, Luciano García, Gladys Olazar y el nutricionista Diego Sívori).

El equipo completo de Cocineros y Cocineras

En una charla a fondo con Teleshow, Ximena habló de su vuelta, de cómo conviven la mamá restauranteur y conductora, de lo difícil que era hace unos años para las mujeres moverse en el mundo gastronómico y recordó el día que con Guillermo Calabrese cocinaron en la Quinta de Olivos con el entonces presidente Mauricio Macri y su esposa, Juliana Awada.

“Volver es movilizante y emocionalmente fuerte. Cuando me fui no esperaba volver pero sabia que me fui muy bien y que tenía las puertas abiertas. En el momento necesitaba hacer algunas cosas que con Cocineros no me había permitido como abrir un local gastronómico”, dijo y sobre cómo fue la propuesta, recordó: “Me convocaron y fue hermoso y es un equipo que quiero un montón, la idea era que lo hiciéramos con Narda además, a quien quiero y admiro”.

El Casting De Ximena Para Cocineros

Como una calle que cambia de nombre para ponderar nuevos héroes o una marca que renueva su logo para adaptarse a nuevos tiempos, la llegada de Ximena al ciclo estuvo acompañada de un cambio de nombre, que refleja también el rumbo al que va la sociedad. “Cocineros y Cocineras tiene que ver con la época y con algo que pasa en todos lados, mi hija tiene 4 y va a un jardín donde siempre se habla de niños y niñas, hay un cambio en el lenguaje y que todos se sientan incluidos y hay mas presencia de mujeres en roles de conducción importantes, por ejemplo antes ocupaban la co conducción, el mundo cambia y se ve en la tele”.

Este cambio que hay en todos los ámbitos incluyó también el gastronómico, hasta hace poco muy prácticamente dominado por el patriarcado, donde ella tuvo que hacerse un fuerte para hacerse un lugar: “Vengo de trabajar en una época donde el chiste sexual era cotidiano y algo con lo que tenías que lidiar, me hice una coraza para ese sistema y ahora esta eso demodé”.

Aunque no llegó a pasarla “realmente mal” ni vivió ninguna situación de acoso físico, recordó que “en ese contexto era normal escuchar chistes sobre el físico y el cuerpo, era cuestión de entrar en eso, afuera no era tan ruda”. En su restaurante, intenta que las cosas sean diferentes. “En Casa Sáenz la mayoría son mujeres en cocina, me siento cómoda trabajando con mujeres, tenemos códigos comunes, me es fácil expresarme y ellas se sienten cómodas donde la cabeza es mujer porque hay cosas que se van a cuidar. No esta permitido ningún tipo de acoso”, dijo y se corrigió: “No debería estar permitido en ningún lado en realidad, pero acá es inaceptable y son cosas que eran muy comunes en gastronomía”.

Mamá de Nerolí de cuatro años, confía en que “el enorme cambio que hubo en los últimos tiempos será aún más grande en 15, cuando ella tenga que salir al mercado laboral” y reconoció que son los adultos los que tuvieron que cambiar: “Ella viene con otro chip, nosotros tuvimos que sacarnos el chip anterior, hoy ya desde el jardín se habla distinto”.

En el tiempo que estuvo fuera de la tele, Ximena que es mamá de Nerolí de cuatro años, abrió su propio restaurante

Aún no pasó una semana desde su segundo debut en Cocineros y todo es diferente a la vez anterior: “Como mamá y con el restaurante estoy tratando de acomodar los tiempos, pero siempre una cosa es lo que uno cree y otra lo que sucede cuando estás haciendo malabares. Siempre trato de estar lo más posible con mi hija, en su crianza”. En ese punto, también destacó algo de lo que mucho se habla por estos tiempos y antes tal vez no, ”la crianza en tribu”: “Uno se apoya en la gente, hay un dicho que dice que se necesita un pueblo para criar un niño. Te das cuenta lo importante que es el acompañamiento, para poder hacer uno mas cosas y los chicos también”.

Sin la intensidad del programa diario en vivo el año pasado al fin pudo abrir su restaurante, pero además, nutrirse de contenido para poder regresar renovada: “Tengo cosas nuevas para contar, después de tanto tiempo sentía que había contado todo lo que tenía, me faltaba información y necesite ese salir afuera para descubrir otras cosas”.

—¿Qué habrá en esta nueva temporada?

—Hay invitados, que es lo que más me motiva, la posibilidad de poder llevar cocineros que la están rompiendo en el país, a que muestren lo que hacen en el mundo, todos aprendemos. Voy a hacer Zona de Riesgo, una sección donde preparo recetas difíciles de hacer en vivo, ya no me asusta, pero son cosas que pueden salir mal, como un suflé de chocolate. Y vamos a volver a viajar por la Argentina. Somos todos diferentes pero con cosas en común y la mas fuerte es que nos interesa genuinamente lo que hacemos, amamos la cocina, investigar las raíces de ciertos platos, somos medio ñoños, pero cada uno tiene una manera.

Ximena Sáenz, Karina Gao y Narda Lepes debutaron el lunes en Cocineros y Cocineras

—Aunque ya habías estado sin él antes, ¿cómo es Cocineros sin Guillermo Calabrese?

—Se extraña mucho su humor, es muy muy gracioso y esa picardía se extraña. Pero estoy segura que la gente va a descubrir a una Narda muy graciosa, es muy ocurrente, en las reuniones nos descostillamos de risa con ella.

—¿Y a Cala lo viste en Qué Mañana! y tienen contacto?

—Sí, y está bárbaro, además a él le encanta conducir y la actualidad, cada tanto nos escribimos, tenemos una vida muy activa porque él además es director de una escuela de cocina.

En el 2018 Cocineros fue escenario de un extraño episodio cuando quien era el conductor, Cala, tarareó una canción en contra del entonces presidente, Mauricio Macri. Aunque ella por esos meses estaba de licencia por maternidad, recordó que “fue un momento duro”. Tiempo después, ambos estuvieron en la Quinta de Olivos cocinando con el mandatario y su esposa, Juliana Awada. Hicieron tarta de verduras de estación. “Estuvo bien, no recuerdo que hubiera clima tenso y para mí fue lindo porque nunca había estado en Olivos”.

Cocineros Argentinos En La Quinta De Olivos Con Mauricio Macri (2018)

Pasaron tres Presidentes desde el 2009 hasta hoy y Cocineros es sin dudas el ciclo de la Tv Pública que trascendió la grieta: “Es porque la comida nos une a todos, y es lo que mas me gusta de la comida, no te puede pasar por el costado. Trabajes de lo que trabajes, comes todos los días y hay algo que te conmueve, pienses lo que pienses sobre otros temas, y es algo muy poderoso que tiene la comida y hace que el programa pueda estar en un lugar, libre de eso a pesar del canal publico. Es lindo que atravesamos diferentes presidencias y nosotros contamos lo mismo”.

En un punto además, estar en la Tv Pública “suma”: “Porque lo importante es lo que contamos y es un programa querido en el mundo gastronómico cerrado porque habla de cocina, solo hablar de comida dos horas y media todos los días, no existe”.

Ximena en Cocineros y Cocineras

Con su restaurante de menos de un año y a poco de haber vuelto a la tele, también se reacomoda en lo personal, tras haberse separado de su marido, con quien estaba casada desde hacía 5 años. “Estoy sola y estoy bien, no es fácil y estoy aprendiendo un montón de cosas y transitando cambios naturales de una separación. Nerolí al ser chiquita se adaptó fácil a que mami tiene una casa, papi otra, la vemos todos los días y armamos una rutina para que no se difícil”. El 2020 a pesar de las dificultades que hubo, pudo seguir trabajando, lo cual agradece: “Sé que no es lo que pasó en general, pero me hizo bien poder mantenerme activa, adaptándonos, primero haciendo recetas desde casa, después en el estudio con hisopados”.

