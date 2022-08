Cinthia Fernández se fue de vacaciones con sus hijas y terminó peleándose con los que la acusaron de “mala madre”

Cinthia Fernández se fue de vacaciones con sus hijas y respondió todas las críticas

La semana pasada Cinthia Fernández armó las valijas rumbo a Bariloche junto a sus tres hijas, Charo, Bella y Francesca. La panelista de Momento D (El Trece) está disfrutando de sus vacaciones y muestra algunas de sus actividades a través de fotos y videos en su cuenta de Instagram. En uno de esos posteos leyó algunos comentarios negativos, y la invadió la indignación. Una por una, respondió cada crítica que recibió, y se encargó de dejar en claro su postura sobre el conflicto legal que mantiene con su expareja, Matías Defederico.

Con 5,7 millones de seguidores, ninguna de sus publicaciones pasa desapercibida, y cuando recopiló algunos de los momentos que están viviendo, muchos expresaron su alegría por la felicidad que irradian las tres niñas. Sin embargo, también hubo otras consultas: “¿Cómo justifica en el colegio los días perdidos de clases? Ah, capaz porque es famosa con plata le perdonan todo...”; “Pero si arrancaron las clases, no entiendo. La gente ya está devuelta para que sus hijos vayan al cole”; “¿Y no empiezan las clases las nenas? ¡Hablás mucho de la educación, pero te rajás en el reinicio escolar!”.

Algunas de las postales que compartió Cinthia Fernández de sus días en Bariloche

En un clip que grabó en modo selfie, respondió a esa serie de interrogantes. “Por suerte, de casi 6 millones de personas que me siguen, hay tres bolu... nada más, es poco. Me dicen: ‘¿Y el colegio?’ Se ve que soy una pésima madre que por una semana de vacaciones, las voy a traumar y les voy a matar la educación de toda su vida”, ironizó. Y remató: “¿Por qué no se van a cag...?”.

Más adelante, aclaró que fue la única fecha en la que pudo concretar el viaje, debido a sus compromisos laborales en televisión y en las redes. “En mi profesión, te vas cuando te dan los días, cuando podés. Muchas veces no se pueden elegir las vacaciones y entonces soy la peor madre del mundo”, remarcó. Con una sonrisa en el rostro, las desafió: “Preguntále a mis hijas, que seguro me dicen: ‘Sos la peor madre del mundo por hacerme faltar una semana y perdernos el colegio’”.

Cinthia Fernández junto a una de sus hijas, emocionada por la experiencia de esquiar en la nieve

Esquí, excursiones y vista al Nahuel Huapi: la panelista compartió un álbum de fotos desde la Patagonia

“Hago lo que puedo y ocúpense de la educación de sus hijos, todas estas manga de resentidas y envidiosas”, sostuvo. También contratacó otra de las apreciaciones que suelen hacer los haters, sobre los canjes: “Amores, si no entienden lo que es el canje, cierren la boca porque los canjes no son solo canjes, son acciones publicitarias; algunas son pagas, y otras son por intercambio de cosas en donde una ayuda a un montón de emprendedores”.

“Pero bueno, a la gente le cuesta entender. Bien que si les darían una remera, se tiran en el Lago Nahuel Huapi... Envidia, me tienen envidia”, aseguró. Por último, le contestó a quienes cuestionan su situación económica: “A los que dicen ‘llora porque no llega a fin de mes y se va a Bariloche a esquiar’, les voy a decir que vine acá con la mía, con mi plata. No se la debo a nadie, y yo no lloro por no llegar a fin de mes, yo llego a fin de mes”.

“No confundan que reclamar los derechos que le corresponden a mis hijas, signifique llorar por no llegar a fin de mes. Yo agradezco que tengo siempre mucho trabajo y llego a fin de mes, pero de última, la que está mal, no soy yo”, deslizó. Y concluyó: “Serán otras personas, ¿no? Por no cumplir sus obligaciones; así que les mando un beso a esas tres o cuatro resentidas que tiraron esos comentarios y mirá dónde estoy... ¿Dónde estás vos? Así que me voy a disfrutar de otro día de esquí, con la mía”.

Realizaron esquí en grupo, y en sus historias también contó que vivió una experiencia única al recorrer el paisaje de noche

