Susana Giménez habló de su encuentro con Yolanda Andrade, la actriz que aseguró haberse casado con Verónica Castro

Susana Giménez negó haber traicionado a Verónica Castro por su encuentro con Yolanda Andrade (Video: Intrusos, América)

La semana pasada, Susana Giménez pospuso las funciones de Piel de Judas, la obra con la que se presenta con éxito en el Enjoy de Punta del Este, para hacerse una escapada a México. Y el motivo no era otro más que cumplir con sus compromisos laborales, ya que próximamente grabará allí un programa de humor, LOL: Si te ríes, pierdes, cuyo formato original de Japón ya tuvo sus respectivas versiones en ese país y en España.

Lo curioso fue que, mientras muchos especulaban que la diva iba a aprovechar su viaje para visitar a su amiga Verónica Castro, en las redes sociales apareció junto a Yolanda Andrade, la actriz que en 2019 aseguró haber tenido una historia sentimental con la Chaparrita, con quien incluso dijo haberse casado en Ámsterdam, capital del Reino de los Países Bajos, en el año 2004.

Cabe recordar que la madre de Cristian Castro siempre negó los dichos de su amiga, quien además había contado que la relación íntima entre ellas había comenzado en el año 2003, cuando ambas coincidieron en el programa Big Brother Vip 2 una como conductora y otra como participante. E, incluso, se había mostrado muy afectada por los rumores que comenzaron a circular a partir del 2005, tras la publicación de unas fotografías en las que se las veía a ambas disfrutando de un día de playa.

El posteo de Yolanda Andrade junto a Susana Giménez en Instagram

Así las cosas, el hecho de que la propia Andrade publicara un video junto a Susana no solo llamó la atención, sino que también se vio como una “traición” de la diva para con la estrella mexicana. Sin embargo, al ser abordada por las cámaras de Intrusos en su regreso a la Argentina, desde dónde en las próximas horas saldrá con destino a Uruguay, la Giménez dejó en claro su posición sobre el tema.

“Estoy agotada. Bien, pero cansada porque no dormí nada. Duró diez horas y me levanté a las cinco y cuarto”, fue lo primero que dijo la diva al llegar al aeropuerto de Ezeiza. Y aclaró que no había podido ver a Verónica, porque ella se encontraba en Acapulco durante los pocos días que duró su estadía en Ciudad de México. Entonces, Rafa Juri le preguntó por su encuentro con Yolanda, aclarándole que se la había relacionado sentimentalmente con Castro. “¿Ahí hay más que una amistad?”, le consultó. “¡No, chicos! Son cosas que no sé, ni puedo hablar...”, contestó enseguida Susana.

En ese momento, el cronista le remarcó que no tendría nada de malo que dos personas adultas tuvieran una historia más allá de una amistad. Pero la diva insistió: “Será entre ellas. ¡Yo qué tengo que ver!”. Y, con su humor característico, le pidió al periodista que no se hiciera “el canchero”, como para dar por cerrado el tema a sabiendas que es un asunto que en su momento angustió mucho a su amiga.

Susana Giménez y Verónica Castro mantienen una amistad desde hace años (Instagram)

En la misma nota, Susana contó que tenía la residencia uruguaya pero no tenía previsto pedir la ciudadanía. Se quejó irónicamente del proyecto de ley que le sacaría el 20 % a los ciudadanos argentinos que tienen su patrimonio afuera del país. Y contó que casi todos los días habla con Mirtha Legrand, pero que no charlaron sobre su inminente vuelta a la televisión. Además, se alegró por el homenaje que le hicieron a Marcelo Tinelli en Punta del Esta, aunque dijo que ella ya tenía la llave de esa ciudad. Y reconoció que su nieta, Lucía Celasco, estaba muy triste por la muerte de su perrita.

SEGUIR LEYENDO: