Claudia Villafañe cruzó en vivo a Verónica Ojeda: “Vas a tener que probar todo lo que decís”

Claudia Villafañe y Verónica Ojeda discutieron al aire en Argenzuela (Video: C5N)

Todo comenzó con una entrevista que el doctor Mario Baudry brindó para Argenzuela el viernes en C5N. En la nota, el abogado patrocinante de Dieguito Fernando y actual pareja de Verónica Ojeda, habló del pedido de rendición de cuentas que se le realizó al administrador de la sucesión de Diego Armando Maradona, doctor Sebastián Baglietto, quien según sus palabras sería socio de Claudia Villafañe, madre Dalma y Gianinna, otras de las dos herederas a las que también se le suman Diego Jr. y Jana. Y, de esta manera, dejó en claro que la supuesta unidad que los descendientes del Diez muestran en su enfrentamiento con Matías Morla, último apoderado del jugador, por los derechos de la marca de su padre, no se mantendría a la hora de hablar de la división de bienes.

Lo cierto es que, en medio de esa nota, Jorge Rial le consultó a Baudry si el menor de los Maradona había saludado a Dalma por el nacimiento de Azul, su segunda hija, ocurrido hace una semana. Y obtuvo como respuesta que el niño le había mandado un mensaje de voz que su hermana no le respondió. Frente a esto, la flamante mamá contó en LAM, por América, que había tenido un parto complicado y que, cuando le estaban por dar el alta, tuvieron que someterla a una transfusión de sangre debido a los malos valores que le habían dado los análisis. Y que se había visto obligada a dar a conocer esto por la información que, según ella, le habían filtrado al conductor de Argenzuela en una nota arreglada.

Así las cosas, este lunes fue Ojeda quien se sentó en un móvil de C5N para dar su testimonio. Para empezar, contó que al momento de que se abriera la baulera con los objetos del astro estaban los cinco herederos unidos, ella en representación de su hijo, y que hasta se había hecho presente Villafañe. “Ahí hablamos muy bien, fue todo muy armonioso. Y dividimos las cosas como tenía que ser. De hecho, hablamos de la empresa Maradona, porque Diego ya no está más. Y si a la empresa no la cuidan los herederos, los demás vivos se hacen millonarios”, dijo.

Claudia Villafañe y Diego Maradona junto a Dalma y Gianinna

Sin embargo, Verónica reconoció que esa unidad “duró muy poco”. Y esto fue porque, como había dicho su pareja como letrado de su hijo, se sorprendieron de muchas cuestiones que pueden probar con documentación. “Contratos de ellas (Dalma y Gianinna) en el exterior de los que nosotros no estábamos al tanto”, señaló. Y dio como ejemplo un arreglo con una marca de vino muy prestigiosa que habrían firmado en Europa desde hace un año. Con lo cual, dejó en claro que entre los herederos hay dos bloques, uno conformado por las hijas de Villafañe y el otro por los otros tres hijos de Diego.

No obstante, cuando Ojeda llevaba ya más de veinte minutos al aire explicando los distintos desencuentros que tuvieron en los últimos tiempos con Dalma y Gianinna, incluido el partido homenaje que tuvo lugar en Arabia Saudita, y el desagrado que le provocaba el administrador de la sucesión, Claudia se comunicó con el programa queriendo salir al aire. “Me encantaría, yo no te tengo miedo ni a vos ni a tus hijas”, le advirtió Verónica aceptando el cruce.

“Cuando salimos el otro día, que los chicos se estuvieron repartiendo las cosas, estuvimos juntas y estaba todo bien con todos los abogados, hasta con Baglietto. No sé qué pasó ahora. Mario dijo que yo cobré, igual que Dalma y Gianinna, 80 mil dólares en Arabia y quiero que me lo demuestren”, comenzó diciendo Claudia. Y aseguró que ella le había pasado el contacto de la marca de vinos a los abogados “para que vean el negocio” pero que, hasta el momento, “nadie cobró un peso” con ese emprendimiento.

Luego aseguró: “Yo no puedo hacer nada sola porque a mí no me corresponde. Cuando me llega un negocio se lo paso a las personas que lo tienen que resolver”. Pero Ojeda retrucó: “Vos me dijiste: ‘Tengo un montón de negocios para hacer para el mundial’”. “Sí, porque la gente me llama a mí para hacer negocios y yo se los paso a los abogados. No lo resuelvo yo porque no soy quién”, respondió Villafañe. Y mientras Verónica aseguraba que ella y sus hijas habían viajado a Italia para cerrar el contrato de los vinos, la madre de Dalma y Gianinna la desmintió: “No inventés”.

Verónica Ojeda y Diego Maradona con Dieguito Fernando

“Vas a tener que comprobar todo esto”, dijo tajante Villafañe. “Vamos a la Justicia, vamos todos”, celebró irónica Ojeda. Y agregó: “Me cansa que sean tan hipócritas y que se hagan las buenas cuando no son nada buenas”. Mientras tanto, Claudia se quejaba de que no podía mantener una conversación así. Y la mamá de Dieguito Fernando siguió: “Ya estoy cansada de la máscara que ponen en la tele y que no sean realmente lo que son”.

Pero los pases de factura continuaron. Verónica recordó que Villafañe se había burlado de ella por una sombra a modo de bigote que se le había visto en un móvil de Intrusos de hace varios años. Y Claudia le recordó que ella había trucado fotos de Gianinna con su actual pareja, Jorge Taiana. “Dijimos que no íbamos a hablar del pasado”, intentó calmar las aguas la ex Masterchef Celebrity. “Conmigo no porque te vas a chocar con un fierro grande”, la desafió Ojeda.

SEGUIR LEYENDO: