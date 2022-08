Mariana Brey opinó sobre las fotos de Wanda Nara: “Es una mujer real que vive libremente y relajada”

Mariana Brey se refirió a las fotos de Wanda Nara al natural

Mariana Brey, panelista de Socios del Espectáculo, analizó en detalle las últimas noticias relacionadas con la farándula. En diálogo con Leandro Rud, en La noche, por C5N, se refirió a las fotos de Wanda Nara al natural en las playas de Ibiza, elogió al ganador de El hotel de los famosos Alex Caniggia y celebró la relación de la China Suárez con Rusherking y de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul.

“Es demodé y esta fuera de circuito criticar el cuerpo de la gente”, fue lo primero que opinó la periodista al ser consultada sobre las fotos que salieron hace unos días de Wanda Nara al natural disfrutando de las playas de Ibiza. En ese sentido, resaltó que en las redes “había todo tipo de comentarios”: “Hubo retractores, como ‘lo mal que está'... y es una mujer real, madre, que tiene cinco hijos y aunque no los tuviera, es un cuerpo de una mujer que vive libremente y relajada”.

“Le critican que en las redes muestra distinto, cada uno muestra como quiere y lo importante es el mensaje que dejó. La crítica es inevitable cuando uno se expone y se muestra, no existe criticar el cuerpo, las formas y las elecciones de otro, se puede ampliar demasiado en todo sentido. Hoy la libertad está sobre todo, de elegir como querés vivir, de qué manera, con qué cuerpo”, agregó.

La panelista también de Argenzuela, el nuevo ciclo de Jorge Rial, también resaltó que la esposa de Mauro Icardi “viene bien de abajo, la remó y nunca renegó de su origen”. Luego con humor sumó: “¡Suena a homenaje! Pero me parece que es una mina que hay que destacar de dónde viene y que no reniega, lo que construyó y que tiene un amanera de ser muy natural y que siempre fue así”.

Cambiando de tema, celebró al consagración de Alex Caniggia como ganador de El Hotel de los Famosos: “Debía ser él. No me caía bien, me parecía inapropiado en sus términos y mostró su mejor versión, dice que es su mejor reality y el único que ganó y se puedo mostrar cien por ciento él porque además estaba la competencia física y gana por eso también”. Además, contó que por estos días, el hijo de el Pájaro está viajando a Europa a visitar a su madre y le presentará a Melody Luz, su novia que conoció en el ciclo conducido por Pampita y el Chino Leunis.

Si de farándula se trata, una persona que no puede quedar afuera por estos días es la China Suárez, quien siempre, por una cosa o la otra, es noticia: “Ella está en su mejor momento, con Rusherking”. Sobre las críticas que la actriz recibe por estar con un hombre más chico que ella, opinó: “Es que una mujer no se se permite salir con un hombre más joven, hay mucho prejuicio con eso”.

“No sé si ella es una número uno pero sí que es una mina talentosa”, dijo y al ser consultada por Lali Espósito y Tini Stoessel, sobre la primera agregó: “Todo lo que hace para mí está mu bien, yo creo que tiene su estilo y que es fiel a sí misma”.

Respecto a la ex Violetta, destacó “lo que significa ponerse de novia con un de los jugadores mas importantes de la Selección” y dijo que según pudo savber “muy al contrario de lo que se dijo”, la actriz y cantante tiene relación con el resto de las mujeres del equipo y que en el cumpleaños de Messi, hace poco más de un mes, bailó muy divertida con Antonela Roccuzzo.

