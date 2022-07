La China Suárez hizo un llamativo posteo después de la reflexión de Wanda Nara sobre sus fotos al natural

La actriz y cantante publicó un video que no pasó desapercibido en las redes luego de la recomendación de la empresaria

Hace más de nueve meses, el escándalo que fue bautizado en las redes sociales como Wandagate, puso en jaque a los protagonistas del triángulo amoroso que dio que hablar durante varias semanas consecutivas: Eugenia La China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi. Cada uno brindó su versión en distintas entrevistas, y con el correr del tiempo dejaron atrás la exposición mediática. Sin embargo, cada vez que la empresaria y la actriz tienen alguna coincidencia virtual, los rumores de posibles indirectas reaparecen a la velocidad de la luz.

En esta ocasión se trató de un llamativo posteo de la ex Casi Ángeles, que los usuarios catalogaron como una respuesta a la reflexión de la hermana de Zaira Nara sobre sus fotos en bikini. Cabe recordar que días atrás trascendieron imágenes exclusivas de la mediática sin ningún tipo de filtro, y al leer las críticas sobre su cuerpo, compartió una reflexión en su cuenta de Instagram: “Chicas, si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa”.

“Obviamente nadie sube una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de COVID, no subía fotos arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o un balcón con buena vista”, agregó. Y reconoció: “Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables, como también mis hijas lloran y tampoco las subo así”.

El texto que publicó Wanda Nara sobre sus fotos en bikini, donde le recomendó a sus seguidoras que coman pizza

“Espero que estén de buen humor para hacerles una foto...en fin, el retoque puede beneficiar o perjudicar”, expresó. “Les puedo asegurar que amo a cada centímetro de mi cuerpo. ¡Sí! Tengo celulitis, como todas tenemos. También acné. Y en verano raíces porque descanso de la tintura”, siguió. Y concluyó: “En fin...¡soy real! Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”.

Horas después de aquel posteo, Suárez subió un video a sus stories desde el interior de su auto, y escribió: “Parada técnica. Mi pizza favorita”. En el clip se la ve comiendo la clásica combinación con fainá, y le da varios mordiscos a la porción mientras mira a cámara. La semejanza con la recomendación que había hecho esta misma semana Wanda sobre “darles a las pizzas sin culpa”, no pasó desapercibida por los internautas.

Incluso desde la cuenta de Twitter de El Ejército de LAM (América), remarcaron: “Wanda dice: ‘Vayan coman pizza’. ¿Y quien va y come? La China”. Además, este mismo mes la actriz lanzó la canción, “Lo que dicen de mi”, y la letra llamó la atención por cierto paralelismo con lo que sucedió cuando se conoció que había tenido un affaire con Icardi en París.

La China Suárez en el videoclip de su nueva canción, "Lo que dicen de mí": una letra que muchos relacionaron con el Wandagate

“La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción”, confesó sobre el proceso de composición del tema. En una de las estrofas relata: “Lo mío es cosa mía, lo tuyo fantasía, a veces no se que hacer cuando se quieren meter, está mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben mas qué decir, atrás de un falso perfil se esconden todos los días. Me llenan de espinas, a veces quiero escapar, para olvidarme de todo”.

“Ya me emborrache cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera”, cantó antes de regresar al estribillo, como si fuera una descripción de sus últimos meses del 2021 cuando se fue a España a trabajar, en medio de una ola de repercusiones que no frenaba y cerró: “Y ya que quieren hablar porque no hablamos de todos, todo lo que dicen de mi, lo que dicen de mi, lo mío es cosa mía, lo tuyo fantasía”.

