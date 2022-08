Las fotos de las vacaciones soltera de Jujuy Jiménez en Europa: playa, relax y salidas nocturnas

Las vacaciones de Jujuy Jiménez por Europa

Desde hace algunas semanas, Sofía Jujuy Jiménez hizo un parate en medio de su agitada agenda laboral y decidió tomarse unas merecidas vacaciones por Europa. Lejos del frío de Buenos Aires, la modelo optó por refugiarse en el verano del hemisferio norte y aprovechó para visitar varios países del Viejo Continente.

A pesar de haber viajado sola, la exparticipante de La Academia se encontró con varios amigos que tiene por esas tierras y, además, conoció mucha gente con la cual no tuvo problemas en compartir días de playa y salidas nocturnas. Es que claro, recientemente separada de su último novio Bautista Bello, está disfrutando a pleno de su soltería.

Según se desprende de las publicaciones que hace a diario en su cuenta de Instagram -donde tiene más de un millón y medio de seguidores-, su primera parada fue Barcelona, donde visitó distintos bares. Luego, la también influencer se trasladó a Madrid, ciudad en la que participó de la Marcha del Orgullo Gay: “Que locura hermosa vivimos ayer. Libertad, mucho amor y alegría en el aire”, escribió junto a varias postales del momento.

Jujuy Jiménez disfrutó de las noches de Barcelona con amigos

Días después, y ya dispuesta a aprovechar al máximo las altas temperaturas, pisó las arenas de Palma de Mallorca, donde compartió con sus seguidores las primeras fotos en bikini. Más tarde, anunció su llegada a las playas más top de España, localizadas en Formentera -lugar, por caso, en donde también estuvieron alojadas Pampita y Wanda Nara, entre otras reconocidas figuras-. “Ay lo linda que sos Formentera ¿Y mis amiguis todos bombas? Amo. ENAMORADA DE LA LIFE, ¡así estoy!”, expresó en uno de sus tantos posteos.

Jujuy Jiménez visitó muchas playas de Europa

Aprovechando su estadía en España, también disfrutó de la final del Mundial de Hockey, que Las Leonas perdieron contra los Países Bajos. “Que lindo gritar un gol en una final de un mundial, posta no me importa el resultado, el regalo me lo llevo igual. GRACIAS GRACIAS GRACIAS Aguanten las leonas, y aguante argentina también!”, había expresado en ese entonces.

Luego, su travesía la llevó por Menorca, Cala Turqueta, la Isla de Capri y Positano. Fue en ese último lugar donde se encontró con una pareja inglesa, a quienes los orientó en su viaje. Haciendo gala de su perfecto inglés, se comunicó con ellos y contó su experiencia en las redes, donde mostró el video. “Quería verme cómo quedaba hablando en inglés con turistas como yo y me encontré con esto. No se si bien o mal, pero me di ternura y risa a la vez. Me encanta que siempre me aparecen personas con alta energy. By the way… Muy interesante nuestra charla sobre que íbamos a hacer, bebidas alcohólicas, etcétera. Ellos eran una parejita inglesa, muy tiernos, los encontré en la parada de bondi y tenían dos horas esperando, lo mismo que me paso a mi ayer, en el mismo lugar y como no iba a permitir que me pase lo mismo, les conté y resolvimos yendo directo a la estación, y nos salió re bien al final”, relató. Y reflexionó: “Eso también me copa mucho de viajar sola, te vas cruzando con todo tipo de personas y con los que te terminás ayudando mutuamente, salen sugerencias de lugares copados a donde ir, experiencias x de la life, amo”.

En las últimas horas, Jujuy aterrizó en Croacia, donde también planea disfrutar de los paradisíacos paisajes. “Hola Croacia. Sí, definitivamente, lo nuestro fue amor a primera vista. Sos increíble”, expresó junto a unas breves imágenes de sus primeras impresiones de ese país.

Jujuy Jiménez visitó Croacia

SEGUIR LEYENDO: