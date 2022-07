Verónica Vieyra contó su historia de amor con un abogado diez años menor: flechazo y familia ensamblada

Alejada de las polémicas declaraciones de Silvestre, la actriz contó su historia de amor con Claudio Sobredo

Desde hace varios años, Verónica Vieyra se instaló en su provincia natal, Entre Ríos, y en 2014 ocurrió un inesperado flechazo de amor en la ciudad de Gualeguaychú que perduró en el tiempo. A pesar de su bajo perfil, recientemente brindó una entrevista donde no evadió ninguna de las preguntas sobre su vida personal. Incluso respondió cuando le consultaron por su exmarido, Silvestre -con quien tuvo dos hijas- luego de sus polémicos dichos durante su paso por PH, Podemos hablar (Telefe).

En una distendida charla con Mamás felices (UCL TV), contó que actualmente está produciendo espectáculos teatrales para público infantil, y disfruta de un feliz presente sentimental. “En cuanto a Silvestre, ¿sentís alguna responsabilidad o considerás que hiciste un buen trabajo con las niñas?”, quiso saber la periodista Andrea Chiarello, teniendo en cuenta las filosas declaraciones del cantante.

“Creo que hice lo que consideré que tenía que hacer como mamá”, expresó con firmeza. Y profundizó: “Cuando quedé embarazada y decidí tener a mis hijas asumí una responsabilidad con ellas: iban a tener qué comer, iban a estudiar, iban a tener su ropa”. En este sentido, explicó su postura sobre la ausencia de su exesposo en la vida de Camila y Macarena: “No estaba la decisión de si otra persona lo hacía o no; es genial si lo hace, pero sino yo estaba concientizada de que era una responsabilidad que yo quería llevar”.

Verónica Vieyra junto a su pareja, Claudio Sobrado, a quien conoció en 2014

“Si mis hijas querían ir a una escuela que yo no podía pagar, o quería estudiar inglés, trataba de enseñarles”, remarcó. “Yo asumí eso desde el día en que quedé embarazada, de forma muy personal, sabiendo que traía dos personitas al mundo, y donde yo estuviese, así sea en un colchón, iban a estar, porque mi papá nos enseñó así”, sentenció. Cabe recordar que el cantante había confesado en PH que no tiene vínculo con ninguno de sus seis hijos biológicos: “Siento que hice mis deberes, ya perdoné y espero; son grandes y espero que hagan su parte”.

“No es fácil que a los 60 años te dejen en pelotas, el trabajo de toda tu vida, que de un día para el otro te quedes en la calle. Y que todos sean cómplices. No es fácil perdonar eso, una cosa es de la boca para afuera, otra cosa es lo que te duele”, había dicho, dejando entrever los conflictos que tuvo con sus exparejas. Vieyra y Silvestre estuvieron juntos durante 14 años, y en 2010 confirmaron su ruptura.

Cuatro años después la actriz conoció a Claudio Sobredo, un abogado con quien sintió una conexión inmediata. “Hace ocho años que estoy en pareja”, reveló durante la conversación con Chiarello, quien le retrucó: “¿Y es el amor de tu vida?”. Entre risas, Verónica contestó: “¿Y vos qué creés?”, para luego agregar: “La verdad es que es un amor de esos que te imaginás, soñás, pero que creés que no suceden, un amor sano, tranquilo y él es muy buen compañero”.

Algunas de las postales que la actriz comparte en su cuenta de Instagram, acompañada de su pareja

Además relató la intuición que tuvo la primera vez que lo vio, en el momento en que menos se imaginaba darse una nueva oportunidad amorosa. “Estaba tomando un tecito con una amiga era un sábado a la noche y yo, mientras armábamos una producción para teatro estaba en jogging y sin arreglarnos”, narró. Y continuó: “En eso me llama mi hija, y me dice que vayamos al carnaval, que había conseguido unos trajecitos para ir, y nosotras estábamos así nomás, tipo pijamada; pero me convenció y fuimos”.

“Subimos unas gradas y cuando estoy bajando, veo un pelado de espaldas y le digo a mi amiga: ‘Este es el amor de mi vida’”, comentó, y aclaró que ni siquiera conocía su rostro cuando hizo semejante afirmación. “Cuando lo vi de frente no lo podía creer; era re lindo, tenía unos ojazos, y dije: ‘Ay Dios’; me quedé como una boba, callada, me reía sin saber qué decir”, detalló. Ese día el abogado le pidió el teléfono de Vieyra a su amiga, pero la actriz le pidió que no se lo diera, y confió en que se volverían a cruzar personalmente en otra ocasión.

La actriz contó que el abogado también es padre, y formaron una numerosa familia ensamblada juntos

“Como a las dos semanas nos volvimos a ver en el carnaval”, contó, y desde ese segundo encuentro no se separaron más. “A esta altura uno está distinto también, igual él tiene diez años menos que yo”, expresó mientras se tentaba de risa. Sobre el final bromeó: “Antes ellos estaban con chicas diez años menores y ahora nosotras estar con chicos más jóvenes”. Además reveló que el letrado también es padre de una relación anterior, y formaron una numerosa familia ensamblada: “¡Somos un montón! Pero nos acompañamos y organizamos con los hijos, nietos, y sus amigos”.

SEGUIR LEYENDO: