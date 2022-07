Así será el cumpleaños de 15 de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco

El Polaco y Karina se preparan para acompañar a su hija Sol en su noche más importante

Si bien se separaron hace muchos años y durante la primera época no se llevaron bien, con el tiempo supieron construir un vínculo de respeto para llevar adelante una tarea en común: la crianza de su hija Sol. Y hoy, a la distancia Karina La Princesita y El Polaco pueden decir que hicieron un buen trabajo. La pequeña cumple 15 años y hoy festejará junto a sus padres a lo grande su crecimiento, la vida y el amor.

La ex pareja se reencontró en El Polaco, un viaje inolvidable, el programa mensual que el cumbiero conduce en América en una línea muy similar al célebre y viral Carpool Karaoke. Allí hablaron de diversos temas y rememoraron algunos recuerdos de su pasado en común. “¿Le mandamos un mensajito a Sol, en la víspera de su cumpleaños de quince?”, propuso el cantante y despertó un emotivo momento.

“Mañana son los 15 de Sol... ¡Qué fuerte! Cuando uno tiene una hija y es chiquita, siempre uno dice: ‘Mirá cuando cumpla los quince...’. Y lo ves como muy, muy lejano. Cuando llega el momento, te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Y a la vez como que frena el tiempo y te ponés a recordar lo que era de bebé, cómo fue creciendo, en la mujecita en la que se convirtió...”, dijo Karina con la voz quebrada.

Los mensajes de Karina La Princesita y El Polaco por los 15 años de su hija Sol (Video: América)

“Todas las madres siempre dicen que sus hijos son los mejores del mundo, pero realmente pienso que Sol me salvó la vida. Yo soy una persona que desde que nací, mi vida fue re contra dura y no tenía motivos. La música a mí me salvó, pero aun teniendo la música seguía totalmente depresiva y triste. Y a mi Sol me salvó la vida, se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí. Y eso lo sabe Sol”, reafirmó la cantante de “Corazón mentiroso”, mientras se secaba las lágrimas de los ojos.

Por su parte, el cantante de “Deja de llorar”, también contó lo que significa su hija para él: “Fui papá a los 19 años, cuando no entendía un carajo de ser papá. Todavía sigo aprendido, a veces me mando mis cagadas. Puedo no ser tan buen padre o puede ser el mejor, a veces. Pero ella siempre es todo. La amo con todo mi corazón y fue mi primer bebé, mi primer amor. Siempre va a ser mi primera princesa, la que me hizo padre. Te amamos, hijita”.

Sol ya retiró su vestido para la fiesta (@solcitocwirkaluk)

La fiesta se realizará hoy y según trascendió, será un festejo distinto porque la homenajeada no quiso una ceremonia tradicional. “Prepárense para una fiesta ecológica, todo descartable y muy canchero, va a ser en La Plata pero no quieren decir la dirección”, contó la periodista Laura Ubfal en Intrusos. En cuanto a la vestimenta, contó que la cumpleañera lucirá un modelo de Ana Pugliesi. Este viernes la adolescente retiró su vestido del atelier de Pugliesi, y subió a su cuenta de Instagram la foto del momento. Además, llevaria una corona de Marcelo Péndola.

Se tratará de una fiesta sin canjes, todo fue pago, incluso la ropa. En cuanto al look de la cantante dijo: “Se fueron a Miami juntas y parece que Karina se trajo un vestido de ahí. El que se mandó a hacer un traje con José Valosen es El Polaco, y dicen que es alucinante. Va a estar muy elegante y va a ser el más cool de la familia”.

Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco (@solcitocwirkaluk)

Hace unos meses, Sol presento a su novio

SEGUIR LEYENDO: