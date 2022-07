Ricardo Montaner lloró al escuchar “Índigo” en La Voz Argentina: “La estoy extrañando mucho”

Ricardo Montaner lloró al escuchar Índigo en La Voz Argentina (Video: Telefe)

“Mirá la canción que tienen”, dijo Ricardo Montaner apenas escuchó los primeros acordes del tema que tenían preparado dos integrantes de su team para su batalla. El cantautor argentino-venezolano, que para este coacheo contó con la colaboración de Palito Ortega, se sorprendió de que la producción de La Voz Argentina hubiera elegido el tema Índigo, que su hija Evaluna y su yerno, Camilo, crearon para anunciar la llegada de su nieta. Y no pudo contener el llanto durante el ensayo en el que el dúo de Valentina y Emilia y Nicolás la interpretaron frente a él.

“Cuando te tocan el corazón tiene tanto que ver con mi familia, especialmente con Índigo que acaba de llegar al mundo. Entonces me emocioné mucho y no pude evitar que se me salieran las lágrimas”, le dijo el intérprete de Cachita a su colega en el backstage. Y luego, le explicó frente a los participantes: “Esta canción la escribieron Evaluna y Camilo para mi nietita, que tiene apenas unos mesecitos. Y me pusieron sentimental porque la estoy extrañando que no saben. Me cuesta un poco ser objetivo, no sé cómo lo hicieron, porque tocaron directamente mi corazón. Así que no puede hablar de lo técnico”.

Inmediatamente, Montaner se preguntó cómo iba a hacer durante la batalla para que no le sucediera lo mismo. “Cuanto tu te emocionas por algo como me pasó en el ensayo, cuesta mucho trabajo despegarte de lo personal para poder ser objetivo”, explicó todavía conmocionado. “Ahí es donde se van a serenar las emociones. Tendrás que poner tu experiencia para decidir”, le dijo entonces Ortega.

Valentina y Emilia se enfrentaron a Nicolás cantando Índigo en La Voz Argentina (Video:Telefe)

Lo cierto es que, comenzada la batalla, a Montaner le pasó exactamente lo mismo que en la previa. Y no solo empezó a lagrimear, sino que sacó su celular para registrar el momento y enviarle un mensaje a su hija y su yerno. “Qué responsabilidad cantar Índigo frente al abuelo”, dijo Marley no bien terminó la presentación, para darle pie a Ricardo y que dijera unas palabras.

“Es muy emocionante para mí. En el ensayo me pasó también. No puedo, es algo como muy fuerte...Porque esta es la etapa más maravillosa del ser humano, cuando llegas a esta altura y tienes la oportunidad de continuar tu vida a través de tus nietos. A todos los abuelos que nos están viendo, entiendo perfectamente que se pueden emocionar cada vez que ven a sus nietitos”, comenzó diciendo el cantautor. Y continuó: “En el caso mío, yo soy muy llorón. Pero aquí ya es demasiado, aquí no puedo ocultarlo”.

Enseguida, Montaner contó la particularidad de cómo fue la llegada de Índigo. “La historia a nosotros nos ha tocado muy de cerca, porque no fue un nacimiento normal en el que van a una clínica. Fue en casa y con todos alrededor de Eva y de Cami. Entonces, es como que la tuvimos todos. Y escucharlos, para mí es como una emoción enorme, porque están muy de cerca. Y como los extraño tanto, porque se me fueron a España, la siento especialmente”, explicó Ricardo, que no sólo logró conmover a sus hijos, Mau y Ricky, sino también a Lali Espósito y a Soledad Pastorutti.

Lo cierto es que, llegado el momento, Montaner tuvo que elegir quien seguiría en su equipo. Y, después de dudarlo un momento, optó por continuar trabajando en el certamen con las hermanas Valentina y Emilia. “Creo que estas dos chicas tienen mucho futuro, pero también sé que mi corazón quedó conmovido por el hecho de que hayan cantado algo que afecta directamente a mis emociones. Quedé muy feliz con esta batalla”, concluyó Ricardo.

