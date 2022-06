Evaluna Montaner se comió la placenta luego de dar a luz a Índigo

Evaluna se comió la placenta luego de dar a luz a su hija Índigo (Video: La Resistencia)

“Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!”, publicaron en conjunto Camilo y Evaluna Montaner el pasado 9 de abril, día en que nació su primera hija.

Y desde ese momento hasta hoy, la pareja de cantantes no pasa ninguna oportunidad para contar cómo la mapaternidad les cambió la vida. Sin embargo, y en línea con sus declaraciones desenfadadas, el colombiano sorprendió en la televisión española al revelar un costado algo más escatológico de la cuestión.

“El meconio es fascinante, tiene una textura fantástica. Le tomé fotos... les mostraría, pero no. Nosotros le pusimos aceite de oliva y nos lo comimos... ¡no!”, bromeó Camilo acerca de la primera deposición de su pequeña hija, en diálogo con el programa La Resistencia, de la televisión española.

En diálogo con el conductor David Broncano y los músicos del programa, Camilo también reveló otra cuestión en torno al nacimiento de Índigo. “Allá se comen la placenta, ¿verdad?”, le preguntaron y el cantante respondió: “A mi esposa se la encapsularon y se la comió”, dijo sin dar mayores detalles al respecto.

Ante la caras de desconcierto que surgieron a su alrededor, el colombiano le repreguntó a uno de los músicos: “¿Tu eres papá?”. “Sí, pero pedimos comida de afuera...”, le respondió, despertando múltiples carcajadas en el set.

Camilo contó que Evaluna Montaner se comió la placenta luego del nacimiento de Índigo, la hija de ambos

Índigo está transitando sus primeros meses de vida, pero la pequeña ya reacciona a los múltiples estímulos que le brinda su familia, especialmente a la canción que sus padres lanzaron en su honor y que lleva su nombre.

“Índigo creció escuchando en la panza, que fue creciendo durante todo el tour... fue creciendo escuchando esas canciones y, sobre todo, ‘Índigo’ que es la canción en la que Evaluna saltaba más. Cuando Índigo escucha ‘Índigo’ su reacción es muy especial. O sea, verdaderamente la reconoce”, contó Camilo.

Días atrás y en sintonía al buen momento que está atravesando la familia, Camilo reveló en su Instagram la más reciente sorpresa que le dio su esposa. “Hace unas semanas la pulga me sorprendió con un tattoo con mi nombre”, escribió el cantante en la publicación que acompañó con un video de su reacción.

Sorpresa de Evaluna hizo llorar a Camilo

Efectivamente, en la grabación se ve que Evaluna le está haciendo una videollamada a Camilo y cuando él responde, ella le muestra un nuevo tatuaje que se hizo en el brazo. Sin embargo, la gran sorpresa se da cuando la joven de 24 años le muestra el pecho a su esposo. Aunque en el video publicado por el colombiano no se veía bien el tatuaje, se entendió que la hija de Ricardo Montaner se dibujó en su pecho el nombre de su marido.

La cara de sorpresa de Echeverry causó risas entre quienes estaban acompañando a la venezolana y ella misma se empezó a reír, mientras le decía a su pareja: “Sorpresa... iba a esperar a que llegaras a la casa, pero no pude”. Camilo no aguantó y lloró frente a la cámara y le expresó su amor a Evaluna. Luego le pidió que se lo dejara ver nuevamente y ahí descubrió que la cantante no solo se había tatuado su nombre, sino que lo había hecho con la letra de él. “Ay, es mi letra también”, expresó Echeverry.

