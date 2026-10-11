Rusherking y Stef Jegier, juntos en una feria de Recoleta: caminata, charla y gestos de cariño

En pleno barrio porteño de Recoleta, Rusherking y su novia disfrutaron de su recorrido por una feria al aire libre (Instagram)

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Desde diciembre pasado, la vida de Rusherking comenzó a transitar un nuevo capítulo después de que el cantante apostara nuevamente por el amor. La joven que conquistó su corazón fue Stef Jegier, una exazafata de uno de los anteriores programas de Guido Kaczka. Si bien al principio todo se construyó a partir de coincidencias, posteos breves y señales que sus seguidores detectaron en las redes sociales, con el paso del tiempo la pareja decidió dejar de ocultarse. Este fin de semana, ambos fueron vistos juntos durante un paseo por el barrio porteño de Recoleta.

En las últimas horas, Teleshow accedió a una serie de fotos en las que se pudo ver a la pareja disfrutando de una feria ubicada a pocos metros del Museo Nacional de Bellas Artes. Con ropa cómoda y en medio de la gente que se acercó a disfrutar del mismo plan dominical, Rusherking y Stef caminaron juntos por el lugar. El cantante llevaba anteojos de sol y una campera en tonos oscuros, mientras que la joven vestía ropa informal y un gorro de lana verde.

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Las imágenes muestran al músico recorriendo la feria mientras estuvo cerca de Stef. La pareja avanzó entre los puestos y los visitantes, en una escena que quedó registrada desde distintos ángulos. En algunas fotografías, Rusherking apareció mirando hacia los costados y conversando, mientras Stef permaneció a su lado, en medio del movimiento de la feria.

El cantante Rusherking camina del brazo de su pareja, Stef, entre la gente durante un paseo al aire libre por el barrio porteño de Recoleta (RSFotos)

Con ropa cómoda y bajo perfil, el artista y su novia disfrutaron de los diferentes puestos gastronómicos ubicados a metros del Museo de Bellas Artes (RSFotos)

En un momento del paseo, ambos se alejaron de la concentración de personas y mantuvieron una charla. La escena quedó registrada junto a los árboles y los puestos del lugar, en un sector con menos circulación. Más tarde, ese intercambio terminó en un abrazo entre los dos, un gesto de cercanía que también fue captado por las cámaras.

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El paseo coincidió con una publicación que el cantante había realizado en sus historias de Instagram. Allí compartió un breve video relacionado con la salida y mostró algunos de los puestos gastronómicos ubicados en la Plaza Francia, donde se desarrollaba el evento.

La presencia de la pareja en Recoleta se produjo después de varios meses en los que su relación comenzó a tomar trascendencia pública. Antes de que ambos compartieran imágenes juntos o confirmaran de manera directa el vínculo, fueron sus seguidores quienes empezaron a buscar coincidencias en las publicaciones que cada uno subía a sus redes sociales. Todo surgió a partir de una serie de similitudes entre los posteos de Rusherking y los de Stef Jegier. La joven, que había trabajado como azafata en el programa de Kaczka, aparecía en lugares y situaciones que también podían verse en las publicaciones del cantante. Una de las primeras observaciones surgió a través de la cuenta Lo más popu.

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En medio de la transitada zona del parque, la dupla caminó a la par mientras llevaban adelante su actividad dominical (RSFotos)

Alejados de la multitud, Rusherking y Stef aprovecharon para conversar (RSFotos)

“Creo que pasa algo entre Rusherking y Stef. Mismo espejo y toalla. Y hay dos toallas para secarse sus cuerpos”, comenzó diciendo una usuaria, en referencia a una de las coincidencias que había encontrado entre las imágenes de ambos. El comentario se sumó a las especulaciones sobre una posible relación sentimental que todavía no había sido confirmada por los protagonistas.

A lo largo de diferentes publicaciones, los seguidores también observaron que Stef posaba en lugares similares a los que había mostrado el cantante. En otra de las coincidencias, ambos compartieron una fotografía tomada frente al espejo de un mismo ascensor. Además, Rusherking y Jegier se siguen mutuamente en sus respectivas cuentas de Instagram, un dato que también fue considerado por los usuarios al analizar la cercanía entre ambos.

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En sus redes sociales, donde reúne más de 100 mil seguidores, Stef comparte imágenes y videos de distintos momentos de su día a día. Entre esas publicaciones aparecen registros vinculados con las grabaciones de Buenas Noches Familia, el programa del conductor Guido Kaczka. La joven también utiliza sus perfiles para mostrar parte de sus actividades y escenas relacionadas con su trabajo frente a las cámaras.

La breve charla entre Rusherking y Stef Jegier quedó registrada durante su salida por Recoleta (RSFotos)

La dupla compartió un tierno abrazó que quedó captado ante las cámaras (RSFotos)

En enero de este año, Pilar Smith analizó las señales junto a Ángel de Brito y Romi Scalora en el ciclo de streaming Ángel responde (Bondi Live). Smith identificó lo que definió como el “juego” de las celebridades antes de confirmar una relación: los posteos previos, el cruce de likes y las fotografías tomadas en los mismos lugares. “Estaban los dos en el mismo lugar y uno saca la foto con un fondo, el otro con el otro en el mismo momento. Uno compra los macarons y la otra foto está la caja del macaron”, señaló la periodista, que por entonces se había incorporado como “angelita” de LAM.

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El análisis también incluyó la observación de Scalora, quien se refirió a unas imágenes que Rusherking y Stef habían compartido desde una terraza en Nueva York. “La misma terraza, el mismo fondo. Él en la oscuridad, así como muy misterioso”, expresó Scalora.

Con el tiempo, las coincidencias dieron paso a apariciones compartidas y a una exposición mayor de la relación. La salida por Recoleta se sumó ahora a esa secuencia de señales y registros que comenzó meses atrás en las redes sociales. Durante la jornada, Rusherking y Stef recorrieron la feria, observaron los puestos gastronómicos y caminaron entre los visitantes, antes de apartarse por unos minutos para conversar y abrazarse.

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