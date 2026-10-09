Charlie Cox revela que participa en un misterioso nuevo videojuego de Sega

Daredevil/Matt Murdock (Charlie Cox) in Marvel Television's DAREDEVIL: BORN AGAIN, exclusively on Disney+. Photo by Giovanni Rufino. © 2025 MARVEL.

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Charlie Cox confirmó durante New York Comic Con 2026 que completó la grabación de voces para un videojuego de Sega que todavía no fue anunciado. En una entrevista reciente, el actor explicó que el trabajo demandó alrededor de 40 horas de diálogos con acento estadounidense, aunque evitó revelar el nombre del proyecto, su estudio responsable, las plataformas o una posible fecha de lanzamiento.

Un papel mucho más extenso

La participación llega después de su debut destacado en videojuegos como Gustave en Clair Obscur: Expedition 33. Cox describió el nuevo encargo como un trabajo más exigente y diferente, principalmente por la cantidad de material que tuvo que registrar.

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“Hice uno con Sega. He hecho otro desde entonces. Todavía no ha salido. Fue divertido. Es difícil. Un trabajo completamente diferente”, relató el actor. Aunque habló de unas 40 horas de grabación, aclaró la cifra con un “o el tiempo que fuera”, por lo que debe tomarse como una estimación y no como una duración precisa.

Las horas de estudio tampoco indican cuánto durará el videojuego. En una producción con muchas conversaciones pueden grabarse versiones alternativas de una misma escena, respuestas opcionales, diálogos que dependen de las decisiones del jugador y tomas repetidas. Parte de ese material incluso puede quedar fuera de la versión final.

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El volumen mencionado sí apunta a un personaje con una presencia considerable. La información disponible no permite afirmar que Cox interprete al protagonista, pero su carga de trabajo parece mayor que la de una aparición breve o un personaje secundario con pocas líneas.

El problema inesperado con el acento

Cox también contó que el equipo esperaba que fuera estadounidense. El malentendido apareció cuando llegó a la primera sesión y habló con su acento británico habitual, sin haber preparado previamente otra forma de interpretar las líneas.

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“Me presenté y los conocí por primera vez; me pidieron que participara en este juego y acepté”, recordó. Según su relato, saludó al equipo y percibió una reacción inmediata: “Ah, es británico”. Luego descubrió que querían una voz estadounidense para el personaje.

El actor tuvo que afrontar las extensas sesiones con ese requisito. “Ahora me tocaba grabar 40 horas de diálogos sin haberlos preparado con el acento adecuado”, explicó. Sus declaraciones sugieren que la producción había definido el origen o la voz del personaje antes de su llegada, pero Cox no ofreció detalles sobre su identidad, apariencia o función dentro de la historia.

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El trabajo de voz exige interpretar escenas sin contar siempre con decorados, vestuario u otros actores presentes. También obliga a mantener el tono y el acento durante sesiones separadas, con líneas que pueden grabarse fuera del orden narrativo. Cox resumió la experiencia como difícil y muy distinta a sus papeles frente a cámara, entre ellos Matt Murdock en Daredevil.

Sega Corp's logo is pictured at its headquarters in Tokyo, Japan, February 16, 2022. Picture taken on February 16, 2022. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Las pistas y los proyectos descartados

La afirmación de que el juego todavía no tiene nombre público reduce las posibilidades dentro del catálogo conocido de Sega. En principio, sus palabras dejan fuera producciones ya presentadas como Persona 4: Revival, Stranger Than Heaven, Virtua Fighter Crossroads y Alien: Isolation 2. También se ha mencionado Persona 6 entre los títulos que no encajarían con la descripción recogida durante la entrevista.

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Una de las teorías más repetidas apunta a una nueva entrega de Like a Dragon, serie desarrollada por RGG Studio y caracterizada por sus historias extensas y numerosas conversaciones. Esa posibilidad no cuenta con confirmación. Las entregas de la franquicia suelen utilizar el rostro de algunos intérpretes como modelo para sus personajes, y Cox no mencionó sesiones de escaneo facial o captura de movimiento.

También se desconoce si Sega actúa como desarrolladora, editora o responsable de otra parte del proyecto. Cox se limitó a decir que hizo “uno con Sega”, una formulación que no identifica al estudio encargado del desarrollo. La ausencia de un anuncio oficial impide determinar el género, el presupuesto o si se trata de una franquicia existente.

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El actor mantiene al mismo tiempo sus compromisos televisivos como Matt Murdock. Fuentes señalan que volverá para la tercera temporada de Daredevil: Born Again, prevista como la última según los planes actuales de Marvel y con llegada esperada en 2027. En cuanto al juego de Sega, todavía no hay fecha, plataformas ni título confirmados.