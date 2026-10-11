El look de Juana Viale para su almuerzo dominical: seda azul, animal print y detalles artesanales

Para una nueva entrega de su ciclo dominical, Juana Viale decidió lucir un outfit casual de Evangelina Bomparola y atrapó la atención de su audiencia (Almorzando con Juana – El Trece)

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Una vez más, Juana Viale comenzó Almorzando con Juana con una presentación dedicada a su look, una sección que ya forma parte de la dinámica de cada domingo. En esta ocasión, la conductora eligió una propuesta de Evangelina Bomparola para la emisión de El Trece. Y una vez más, la nieta de Mirtha Legrand logró acaparar la atención ante las cámaras.

“Hola, hola, ¿cómo están en sus casas hoy domingo de octubre, 11 de octubre?”, comenzó Viale, mientras intentaba ubicarse en el calendario. “Mi calendario es particular”, comentó, entre dudas y sonrisas. Luego hizo referencia a la luna nueva y comparó algunos elementos de la ciudad con símbolos de Londres. “Tenemos un Big Ben acá en Plaza Martín... Así que podemos ser un poco londinenses. Tenemos la plaza teatral más grande que Londres. Ojo, tenemos reina. Un besito a la señora Mirtha”, expresó en alusión a su abuela, quien recibió el alta médica el pasado martes.

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Con ese tono, la conductora continuó con su presentación y habló del clima que acompañaba la jornada. “Así que quién les dice que empezamos a hablar muy difícil.”, bromeó antes de describir cómo sería ese domingo. “Este domingo especial va a ser así la descripción del clima, porque El Niño está muy caprichoso, muchacho. Que se deje de joder este niño... Basta”, lanzó, en referencia a los cambios de temperatura y a la humedad.

En esta ocasión, Juana Viale volvió a optar por los diseños de Evangelina Bomparola para su programa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, Viale describió cada una de las prendas que llevaba. “Tengo una camisa de seda natural color azul calipso con puños smoking. Esta camisa me parece soñada. Me encanta”, explicó. “Y la combinamos con un pantalón estampado de animal print. Nunca me hubiese animado a hacer esta combinación, pero qué bien queda”, señaló. “Todo es de Evangelina Bomparola”, dijo. El look también incluía un cinturón reversible de dos colores, con hebillas intercambiables realizadas a mano. “Atenti... Aguanten los oficios”, expresó Juana al referirse al trabajo artesanal detrás del accesorio.

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Como parte de la preparación para el programa, Juan Fojo estuvo a cargo de su peinado. La conductora contó que llevaba unas trencitas y una colita de caballo, aunque aclaró que no todos los detalles se veían con claridad frente a las cámaras. Por otro lado, respecto a su rostro, Viale comentó: “Me maquilló Cris Sepúlveda, que hicimos un delineado también. En compañía con el color turquesón celestito, que me gusta cómo me levanta”.

Como hace en el primer programa de cada comienzo de mes, Juana Viale deslumbró con un vestido diseñado exclusivamente por Gino Bogani (Almorzando con Juana – El Trece) Sección: Teleshow – Argentina

El domingo anterior, en cambio, había lucido un diseño exclusivo de Gino Bogani. Como se trataba del primer programa del mes de octubre, la conductora apareció con un vestido que generó una broma dentro del estudio. “Hola, hola, ¿cómo están en sus casas? Bienvenido otro domingo más. Y... ¡Viva la novia!”, saludó apenas comenzó la emisión, mientras recibía los aplausos del público.

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“Claro, director, mostrá mi vestido, pero yo te quería contar otra cosa, Dire...”, agregó entre risas. Luego explicó el origen de la escena: “Quería contar que estábamos jugando que nos casábamos. Hicimos todo el ritual porque es principio de mes, por supuesto, me viste siempre el señor Gino Bogani, así que estoy con un auténtico Bogani”.

Juana contó que el equipo del programa había aprovechado la situación para imaginar una celebración. “Y todos empezaron a decir que estaba lista para casar, porque este equipo lo único que quiere. Director, acá, lo único que quiere es joda”, expresó. Después vinculó la broma con su estado civil y planteó la posibilidad de convertirla en una tradición: “Entonces, claro, la mina soltera se casaba para que todos tengamos fiesta, claro. Una vez por mes me puedo casar, ¿no? Bien, bueno, doce casamientos al año, ¡pah!”.

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El look de "novia" que eligió la conductora para el primer programa del mes (Captura de video)

A continuación, describió el vestido de Bogani. “Estoy con un vestido strapless línea lápiz que marca bien la silueta con un volado al bies de guipur bordado como el borde del ruedo. Muy bonito, está todo bordado”, explicó. También mostró algunos detalles del diseño: “¿Se ven las pepitas doradas? Todo esto es un auténtico Bogani. Se nota”.

Con el mismo tono, agregó que el modelo podía utilizarse en distintos tipos de ocasiones: “Muy divino, muy lindo, muy hermoso para casarse, para salir de fiesta o simplemente para estar soltera, que no está mal”.

Entre una propuesta de Evangelina Bomparola y el vestido de Gino Bogani del domingo anterior, Viale volvió a convertir su presentación de vestuario en un espacio para hablar de moda, diseño y estilo personal. No solo dejó en claro su pasión por las prendas que luce, sino también su gran alianza con sus diseñadores de confianza. Y de esa manera, con humor y comentarios sobre el clima, recorrió cada elemento del look antes de dar paso al almuerzo con sus invitados.

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