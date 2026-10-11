La profunda confesión de Iván Noble: “Yo empecé a creer en Dios hace dos meses”

A modo de reflexión, Iván Noble se sinceró en medio de la "mesaza" y comentó la razón por la que decidió creer en la religión (Almorzando con Juana - El Trece)

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Iván Noble habló sobre su acercamiento a la fe y admitió que le inquieta la idea de la muerte durante una charla con Juana Viale en Almorzando con Juana (Eltrece). El músico dijo que su necesidad de creer surgió hace poco y la vinculó con el paso del tiempo.

El exlíder de Los Caballeros de la Quema participó de una mesa que comenzó con una conversación sobre horóscopos, terapias y creencias personales. En ese contexto, el cantante sorprendió al contar que empezó a pensar en Dios de otra manera, aunque aclaró que no se trata de una certeza religiosa.

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“Yo empecé a creer en Dios hace dos meses”, contó Iván Noble en Almorzando con Juana

“Yo empecé a creer en Dios hace dos meses”, dijo el cantante. La conducutora le preguntó qué había motivado ese cambio y él matizó la frase: “Es una forma de decir, hace poquito”. Luego explicó su posición: “Me pongo viejo y uno busca consuelos”.

Ante la consulta de la conductora sobre qué cree actualmente, Noble señaló que todavía atraviesa una búsqueda. “En realidad, quiero creer”, afirmó. Cuando Viale le respondió que ese deseo podía ser una forma de fe, el artista coincidió: “Quiero creer, lo cual ya es una forma de creer”.

La conductora le pidió entonces que precisara qué esperaba encontrar en esa creencia. “Que alguien nos va a cobijar cuando todo esto se acabe”, respondió Noble, antes de disculparse con humor por llevar el tema a un tono existencial durante el almuerzo.

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“Quiero creer, lo cual ya es una forma de creer”, dijo Iván Noble al hablar de su acercamiento a Dios

La charla incluyó a Benjamín Alfonso, quien planteó que experiencias como el arte, la música y el amor podrían trascender el plano material. Noble aceptó que su obra podría permanecer, pero relativizó la importancia de esa posibilidad. “La posteridad me tiene sin cuidado”, sostuvo sobre lo que ocurre después de la vida.

Juana llevó la conversación hacia el temor a la muerte y formuló una pregunta directa: “¿Te asusta dejar de ser?”. Noble contestó sin rodeos: “Sí. La nada”. En ese momento, Alfonso mencionó la noción de vida eterna en el catolicismo y sostuvo que, para esa tradición, la muerte terrenal no implica un final definitivo. El músico reaccionó con una pregunta: “¿Vivir eternamente es una fiaca?”. El actor explicó que se refería a una existencia distinta de la vida cotidiana, despojada de sus aspectos negativos.

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Noble respondió que no hay certezas sobre esa posibilidad y recordó una historia de la mitología griega. Según relató, un hombre pidió a los dioses la inmortalidad y obtuvo ese deseo, pero olvidó solicitar la juventud. El resultado fue una vida eterna atravesada por el envejecimiento. “Vos pediste vida eterna, acá la tenés”, resumió el músico al reconstruir el sentido del mito. La referencia le sirvió para cuestionar, en clave humorística, la idea de que prolongar la existencia indefinidamente represente necesariamente una aspiración deseable.

“Me pongo viejo y uno busca consuelos”, reflexionó el músico sobre su reciente búsqueda espiritual

Antes de que el diálogo derivara hacia la fe y la muerte, la conductora había abierto el intercambio con una pregunta sobre los horóscopos, en una mesa en la que también estaba invitada la astróloga Ludovica Squirru: “¿Ustedes creen en los horóscopos, en todo eso?”. También distinguió entre tener interés por esas prácticas y orientar las decisiones personales a partir de ellas.

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Alfonso contó que su terapeuta le tira cartas y le hace recomendaciones, aunque aclaró entre risas que no toma esas indicaciones de manera literal. “Me puedo escuchar mucho más activamente”, explicó. Viale acompañó esa idea y cerró el segmento inicial con otra pregunta: “¿Qué significaría el horóscopo?”.

La conversación en el ciclo de Juana Viale dejó a Noble ante una serie de preguntas sobre la espiritualidad, el final de la vida y las formas personales de buscar consuelo frente a la incertidumbre.