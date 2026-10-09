Team17 anuncia ‘The Escapists 3′ para consolas y PC en 2027

The Escapists 3 presenta su tráiler.

Guardar

Team17 anunció The Escapists 3, una nueva entrega de su simulador de fugas carcelarias, durante el evento Triple-I Initiative. El juego llegará en 2027 a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC, con distribución en Steam, y trasladará por primera vez todos los escenarios de la saga a gráficos completamente en 3D.

Un salto al 3D sin una ruta única

El cambio más visible de The Escapists 3 estará en sus escenarios tridimensionales. La estructura seguirá siendo la de un sandbox: un espacio de juego gobernado por sistemas, rutinas y reglas que permite resolver el objetivo de diferentes maneras, en lugar de imponer una única secuencia de acciones.

PUBLICIDAD

La misión central volverá a ser escapar de prisión. Para lograrlo, los jugadores tendrán que observar los horarios de los guardias, presentarse a los controles, aceptar trabajos y conseguir dinero. También podrán registrar celdas, tomar objetos, comerciar con otros reclusos y transformar materiales cotidianos en herramientas para la fuga.

Entre las acciones disponibles estarán cavar, escalar, infiltrarse, combatir y utilizar disfraces. Cada cárcel tendrá puntos débiles que deberán ser identificados antes de preparar una salida. Un túnel bajo los muros será una opción, pero también será posible trepar o buscar rutas alternativas según los recursos reunidos.

PUBLICIDAD

El diseño permitirá que los planes funcionen, fallen o deban improvisarse sobre la marcha. Team17 mantendrá el humor de la serie mediante soluciones deliberadamente absurdas, como recurrir a chocolate fundido o utilizar un palo saltarín. Escapar del perímetro tampoco garantizará que el desafío haya terminado: algunas rutas continuarán en zonas exteriores.

Cinco prisiones y más de 120 recursos

The Escapists 3 incluirá cinco prisiones, cada una con sus propios personajes, rutinas, secretos y condiciones. El jugador deberá aprender cómo funciona cada recinto antes de detectar fallas de seguridad y decidir qué método utilizar.

PUBLICIDAD

Las zonas que rodean a las cárceles ampliarán el recorrido después de superar a los guardias. Los escenarios mostrados incluyen bosques densos, cañones con fuertes ráfagas de viento, catacumbas antiguas y sectores de aguas peligrosas. Estos espacios introducirán obstáculos distintos a las paredes, puertas y horarios del interior de una prisión.

El inventario estará compuesto por más de 120 objetos y armas que podrán encontrarse o fabricarse. Los materiales se conseguirán al explorar las celdas, completar trabajos y negociar con otros internos. Cada elemento podrá convertirse en una pieza del plan, aunque el juego dejará en manos del usuario decidir si conviene guardarlo, intercambiarlo o emplearlo inmediatamente.

PUBLICIDAD

Esta cantidad de recursos estará vinculada con la libertad para preparar diferentes estrategias. Un grupo podrá dividir la búsqueda de materiales y la ejecución de tareas, mientras que una partida individual exigirá administrar todo el proceso sin ayuda. Las prisiones tendrán soluciones posibles, pero ninguna será presentada como la única salida correcta.

The Escapists 3, de Team17

Progresión y fugas en cooperativo

La secuela incorporará un sistema de progresión basado en puntos de experiencia. Al jugar se podrán desbloquear habilidades y orientar al recluso hacia determinadas formas de escapar. Las mejoras obtenidas se conservarán al avanzar de una prisión a otra, lo que permitirá aplicar lo aprendido en desafíos posteriores y acceder a nuevas opciones de juego.

PUBLICIDAD

También será posible personalizar al personaje y su celda. La especialización tendrá un efecto práctico sobre las fugas: los integrantes de un equipo podrán desarrollar fortalezas diferentes, repartirse los trabajos y coordinar el momento de ejecutar el plan.

En el apartado multijugador, The Escapists 3 ofrecerá pantalla dividida local para dos personas. El cooperativo online admitirá grupos de hasta cuatro participantes, mientras que todo el contenido también podrá jugarse en solitario. En las partidas compartidas, los usuarios podrán asignar tareas, aprovechar las habilidades de cada recluso y coordinar sus movimientos para evitar a los guardias.

PUBLICIDAD

Team17 presentó el anuncio acompañado por el primer tráiler y una selección inicial de imágenes. El lanzamiento está previsto para 2027, sin una fecha más precisa confirmada.